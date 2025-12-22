Како изградити повјерење у вези?

Извор:
22.12.2025
10:41
Ретроактивна љубомора односи се на снажне, често опсесивне осјећаје љубоморе, тјескобе и несигурности везане уз прошле романтичне или сексуалне везе садашњег партнера. Иако већина људи повремено осјети љубомору у вези, проблем настаје када нас партнерова прошлост почне стално прогањати и нарушавати садашњи однос.
За разлику од класичне љубоморе, ретроактивна љубомора не темељи се на стварној пријетњи. Ријеч је о мислима, сликама и сценаријима из прошлости који стварају унутрашњи немир, иако ти односи одавно више не постоје.
Стручњаци истичу да су коријени ретроактивне љубоморе најчешће повезани с личном несигурношћу. Она се често јавља код особа с ниским самопоуздањем, које имају склоност успоређивању с бившим партнерима и притом умањују властиту вриједност.
Чест узрок је и страх од напуштања, односно бојазан да нисте “довољни” и да би се партнер могао вратити некоме из своје прошлости. Уз то, присутна је и идеализација ранијих веза, при чему се бивши односи замишљају као савршенији, страственији или сретнији него што су у стварности били. У неким случајевима, ови осјећаји могу прерасти у опсесивне мисли које попримају обиљежја опсесивно-компулзивних образаца понашања.
Превладавање ових осјећаја захтијева свјестан рад на себи и на односу. Важно је прихватити да је љубомора нормална људска емоција и покушати разумјети шта се крије иза ње, умјесто да је потискујете или се због ње срамите.
Отворена и мирна комуникација с партнером, без оптуживања и уз кориштење „ја“ изјава, може помоћи у изражавању властитих несигурности и страхова. Фокус је корисно преусмјерити на садашњост и на себе, подсјећајући се да је партнер с вама јер то жели, те јачати самопоуздање кроз властите интересе и заједничке успомене.
Постављање дигиталних граница, попут престанка праћења бивших партнера на друштвеним мрежама, важан је корак у бризи о менталном здрављу. Такође, вјежбање захвалности и прихватање партнерове прошлости као дијела његовог животног пута може смањити осјећај пријетње и донијети већи унутарњи мир.
