На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата

11.01.2026

20:49

На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата
Фото: AMS

На граничном прелазу Градишка забиљежене су велике гужве.

У колони која је дуга око два километра, чекања су дужа и од четири часа.

Тотални саобраћајни колапс спријечен је синхронизованим акцијама саобраћајних патрола.

Подсјећамо, раније је из Ауто-мото савеза саопштено да су дуге колоне возила и вишечасовна чекања на излазу из БиХ на Граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Градишка, Брод, Свилај и Орашје.

