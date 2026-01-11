На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата

11.01.2026
20:49
Коментари:0
На граничном прелазу Градишка забиљежене су велике гужве.
У колони која је дуга око два километра, чекања су дужа и од четири часа.
Тотални саобраћајни колапс спријечен је синхронизованим акцијама саобраћајних патрола.
Подсјећамо, раније је из Ауто-мото савеза саопштено да су дуге колоне возила и вишечасовна чекања на излазу из БиХ на Граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Градишка, Брод, Свилај и Орашје.
