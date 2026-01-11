Logo
"Је л' ово хране кокоши?" Снимак радника који бацају со у Мостару оставио све у чуду

Телеграф

11.01.2026

18:42

Чишћење снијега и леда са степеница
Фото: Sergei Starostin/Pexels

Ледени талас који је захватио регион у посљедњих неколико дана изазвао је бројне проблеме у саобраћају и снабдијевању струјом, док се чини да је зимске службе и овог пута "изненадио" снијег у јануару. Како се у Мостару боре са поледицом и минусом види се на снимку који је све шокирао.

На Инстаграм страници Бљесак инфо објављен је снимак из Мостара који је настао ових дана. Како се види на снимку, радници зимске службе из приколице камиона рукама узимају со и бацају по улици, али тек понегдје.

фармер из бугојна

Друштво

Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

Камион се затим помјера мало напред, а тројица радника опет рукама узимају со и потпуно опуштено га бацају, опет не по цијелој улици.

Снимак је изазвао велику пажњу, а људи у коментарима нису крили чуђење.

"Је л' ово хране кокоши?", "Нема ово нигдје", "Мостар је превазишао читав свијет, овакву модернизацију и темељитост нема ни у Јапану!", "Големо, са двије руке, свака част", "Мало је то пресољено..треба са два прстохвата", само су неки од коментара читалаца.

