"Је л' ово хране кокоши?" Снимак радника који бацају со у Мостару оставио све у чуду

Ледени талас који је захватио регион у посљедњих неколико дана изазвао је бројне проблеме у саобраћају и снабдијевању струјом, док се чини да је зимске службе и овог пута "изненадио" снијег у јануару. Како се у Мостару боре са поледицом и минусом види се на снимку који је све шокирао.
На Инстаграм страници Бљесак инфо објављен је снимак из Мостара који је настао ових дана. Како се види на снимку, радници зимске службе из приколице камиона рукама узимају со и бацају по улици, али тек понегдје.
Камион се затим помјера мало напред, а тројица радника опет рукама узимају со и потпуно опуштено га бацају, опет не по цијелој улици.
Снимак је изазвао велику пажњу, а људи у коментарима нису крили чуђење.
"Је л' ово хране кокоши?", "Нема ово нигдје", "Мостар је превазишао читав свијет, овакву модернизацију и темељитост нема ни у Јапану!", "Големо, са двије руке, свака част", "Мало је то пресољено..треба са два прстохвата", само су неки од коментара читалаца.
