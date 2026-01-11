Пријети им до 3 године затвора: Један вукао тинејџерке на санкама, други их прегазио

Извор:
Л.П. (19) и Ђ.Ј.(35) ухапшени су због сумње да су извршили кривично дјело - тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја тако што су изазвали несрећу у Краљеву у којој су повријеђене двије дјевојке и сада им пријети казна затвора до три године.
Сумња се да су Л.П. и Ђ.Ј. изазвали несрећу која се догодила око 22 часа у Сарајевској улици у насељу Мрсаћ код Краљева у којој су двије женске особе задобиле тешке тјелесне повреде.
Л.П. је управљао аутомобилом “волксваген” са пробном возачком дозволом којим је вукао придодате санке, иако није смио, а на којима су се налазиле шеснаестогодишња и седамнестогодишња дјевојка.
Оне су, како се сумња, пале са санки на улицу када је на њих “фиатом” налетио осумњичени Ђ. Ј., који се кретао иза, како би се побринуо да иза њих не наиђе друго возило.
Једна дјевојка је задобила повреду ноге, док друга има повреду главе и оне су у краљевачкој болници. Нису животно угрожене.
Повријеђене тинејџерке су снимале видео за друштвене мреже са групом познаника. Л. П. је управљајући аутомобилом марке “волксваген” са пробном возачком дозволом за возило закачио санке на којима су биле двије дјевојке.
Ђ. Ј. (35) је у “фијату” ишао иза њих како би их заштитио уколико наиђе друго возило.
Аутомобил који је вукао санке ишао је између 30 и 40 километара на сат у тренутку када је у Краљеву падао јак снијег, а коловоз био клизав.
Други возач је возио иза њих на отприлике 50 метара удаљености. Њих је снимао друг из аутомобила који их је вукао.
– Он је сједио у отвореном гепеку кола. Како је утврђено, а шта је и снимљено камером, оне су се смијале, биле веселе, а у тој шали су пар пута повикале другу који их је снимао: “Кажи му да успори мало” – рекао је извор Блица упознат са случајем.
До несреће је, према првим информацијама, дошло када су усљед леда и неравнина на путу, санке одскочиле, а дјевојке спале са санки на улицу.
Возач Ђ.Ј (35) их је након тога поклопио аутомобилом јер дјевојке нису стигле да се помјере са пута. Како сазнаје Блиц, он је рекао да од снијега и слабе видљивости није видио дјевојке на путу.
На самом почетку снимка који је настао у селу код Краљева, дјевојке сједе на санкама док их аутомобил вуче, све вријеме вриште од страха и узбуђења, а једна од њих изговара: “Реци му да успори”.
Већ послије неколико секунди дјевојке падају насред пута, када се у позадини чује мушки глас који говори: “Овај ће да их прегази, брате”.
У сљедећем тренутку аутомобил који је требало да им “чува леђа” прегазио је дјевојчице док су лежале на путу.
Када је видио да су тинејџерке прегажене, глас из првог аутомобила одмах је повикао возачу да стане.
Како возач “фијата” није видио тинејџерке на путу?
Оно што се јасно се види на снимку јесте чињеница да је пут на коме се несрећа догодила раван и без препрека које би могле да заклоне видљивост.
Тинејџерке су у тренутку пада са санки биле директно обасјане фаровима аутомобила који се кретао иза њих, отвара питање како их возач није уочио на вријеме.
На снимку се види да су дјевојке након пада неколико секунди лежале насред коловоза, док се возило из позадине приближавало. Тај временски размак могао је бити довољан за реакцију и кочење, нарочито имајући у виду да се аутомобил већ кретао спорије због снијега и клизавог пута.
Снимак показује и да је упозорење дошло прије самог удара, када се у позадини чује глас: „Овај ће да их прегази, брате“, што додатно указује да је у тим секундама постојала свијест о опасности.
