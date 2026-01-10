Ауто прегазио малољетнице када су пале са санки: Процурио узнемирујући снимак несреће

10.01.2026
21:07
Коментари:0
Појавио се снимак несреће у Краљеву када је ауто прегазио дјевојке које су пале са санки које је вукао други ауто.
Новинар Младен Мијатовић објавио је снимак застрашујуће саобраћајне несреће која се догодила у селу Мрсаћ код Краљева у четвртак 8. јануара ове године када је аутомобил прегазио двије дјевојке које су биле на санкама које је вукао други аутомобил којим је управљао њихов друг.
Обје дјевојке су након несреће превезене у болницу у Краљеву и према познатим информацијама београдских медија одраније, једна дјевојчица има тешке повреде поткољенице док друга има повреду главе.
Како се види на снимку, двије малољетне дјевојке, старости 16 и 17 година, су селе на санке и вукао их је другар из првог аутомобила. Непозната особа седи у отвореном гепеку и снима их од напред док их ауто марке "фолксваген" вуче.
Иза њих је други аутомобил марке "фијат пунто" који их прати. Када су обе пале са санки, возач "фијата" није успио да се заустави и ударио их је.
"Реци му да успори", чује се како једна дјевојка виче у једном тренутку док их све брже вуче другар у "фолксвагену".
Према информацијама Мијатовића, оба возача су ухапшена. Првим аутом, који је вукао санке, је управљао младић Л.П. (19), док је "фијатом" управљао Ђ.Ј. (35).
"Никада не радите нешто слично. Један ауто вуче девојке на санкама док их други 'обезбјеђује' да не налети неко на њих.
Међутим, није лако зауставити возило по снијегу, али се лако деси несрећа. Малољетне дјевојке су тешко повријеђене када су пале са санки, а на њих је налетио ауто који их је обезбјеђивао. Ухапшена обојица возача", навео је Мијатовић у објави испод снимка, а преноси Мондо.
