Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

10.01.2026

20:35

Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Лица завијана у аутомобилу на подручју општине Шавник, на сјеверу Црне Горе, успјели су да извуку мјештани тог подручја и да их смјесте на сигурно, саопштено је из општинске Службе заштите и спасавања.

Аутомобил је био завијан на регионалном путу Крња Јела - Семољ - Драговића Поље.

Непосредно по пријему информације Управе полиције, ка овој локацији упутили су се и шавнички ватрогасци, али су мјештани у међувремену успјели да избаве путнике аутомобила, тако да је акција обустављена.

