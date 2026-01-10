Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

10.01.2026
20:35
Лица завијана у аутомобилу на подручју општине Шавник, на сјеверу Црне Горе, успјели су да извуку мјештани тог подручја и да их смјесте на сигурно, саопштено је из општинске Службе заштите и спасавања.
Аутомобил је био завијан на регионалном путу Крња Јела - Семољ - Драговића Поље.
Непосредно по пријему информације Управе полиције, ка овој локацији упутили су се и шавнички ватрогасци, али су мјештани у међувремену успјели да избаве путнике аутомобила, тако да је акција обустављена.
