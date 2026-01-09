Пернар: Бошњацима је кладионица светија од вјере

09.01.2026
Бивши хрватски политичар Иван Пернар поново је изазвао бурне реакције у јавности објавом у којој се осврнуо на распрострањеност кладионица и проблем коцкања у Босни и Херцеговини, доводећи ту појаву у везу с друштвом и вјером.
У својој објави Пернар тврди да је коцкање у Босни и Херцеговини попримило размјере озбиљног друштвеног проблема, који се, како наводи, често релативизира или оправдава. Посебну пажњу посветио је поређењу броја кладионица у Босни и Херцеговини и Ирској, једној од европских земаља познатих по развијеној култури клађења.
Према његовим наводима, у Ирској на око 5,1 милион становника долази 721 кладионица, док у Босни и Херцеговини, како тврди, на око 3,1 милион становника постоји чак 3.200 кладионица. Такво поређење, сматра Пернар, показује колико је проблем коцкања дубоко укоријењен у друштву.
Пернар је у објави отишао и корак даље, доводећи у везу толеранцију према кладионицама с вјерским идентитетом, те тврдећи да је ријеч о друштвеном, а не искључиво вјерском питању. Као примјер је навео и ставове исламског проповједника Елведин Пезић, наводећи да је у праву када критикује, како Пернар тврди, селективан однос према вјерским правилима.
Објава је изазвала бројне реакције на друштвеним мрежама – од подршке оних који сматрају да је коцкање један од највећих друштвених проблема у БиХ, до оштрих критика због генерализација и начина на који је Пернар формулирао своје ставове, наводи Политицки.ба.
У наставку преносимо цијелу објаву Ивана Пернара, без измјена:
- Бошњацима се може дирати у све осим у кладионицу. Та институција им је изнад вјере јер ако им вјеру дирате, мало њих ће то узнемирити.
Али такни им кладионицу и да видиш како скачу и криве ХДЗ за то што они коцкају иако прави ислам (не онај босански) то строго забрањује.
Да би разумјели размјере проблема у БиХ упоредићу ју с Ирском, једном од најјачих земаља на свијету по броју људи који се кладе.
Тамо на 5.1 милион људи долази 721 кладионица, а у БиХ на 3.1 милион долази 3200 кладионица.
Кад би у Ирској било кладионица као у БиХ било би их 5268 (7 пута више).
И кад то кажете просјечном Бошњи и идете му рећи да они немају вјерски проблем, да питање кладионице није (само) вјерско питање него да је дословце угрожено цијело друштво јер готово да нема ‘муслиманске’ породице у којој неки од чланова није овисник о коцки одмах ће вас напасти и питати одакле вам право да му указујете на тај проблем.
Елведин Пезић какав год био, у праву је кад се руга тој врсти ислама који с исламом осим имена има мало тога заједничког.
