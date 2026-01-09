Logo
Large banner

Украјински пилот Ф-16: Тактике НАТО не дјелују против руских ловаца

Извор:

Индекс

09.01.2026

21:56

Коментари:

0
Украјински пилот Ф-16: Тактике НАТО не дјелују против руских ловаца
Фото: Youtube / Printscreen / Ukrainian Air Force

Пилоти украјинских ваздушних снага који управљају борбеним авионима Ф-16 морали су измијенити тактике ваздушне борбе које су научили од НАТО инструктора, јер су се показале неприкладним за борбе у близини прве ратне линије.

Прилагођавање је било неопходно због густе мреже руске противваздушне одбране и сталне пријетње непријатељских ловаца, пише Defence Blog.

У видео снимку који су објавиле Ваздушне снаге, један од украјинских пилота Ф-16 објаснио је да су се методе научене током обуке с партнерима темељиле на искуствима из прошлих сукоба западних ваздушних снага и нису у потпуности узеле у обзир специфичне пријетње у Украјини, преноси Индекс.

"Када смо се вратили кући с обуке, суочили смо се са стварношћу: тактике којима су нас учили у иностранству не одговарају у потпуности рату који водимо", рекао је пилот.

Према његовим ријечима, украјинске посаде Ф-16, од којих су многи искусни авијатичари, морале су самостално развити нова правила дјеловања усмјерена на пресретање крстарећих пројектила, нападе на дронове и преживљавање у борбеним операцијама близу линије додира.

"Морали смо сјести и промислити како ћемо дјеловати - како ћемо уништавати крстареће ракете, нападати дронове и борити се с непријатељем близу прве линије", додао је.

Лет у опасној зони

Пилот је истакао како је ратиште засићено руским ракетним системима земља-ваздух и борбеним авионима, што ваздушне операције чини изузетно опасним. Као главне ваздушне пријетње идентификовао је руске ловце Су-35, Су-57 и МиГ-31.

"Готово сваки лет према линији додира укључује лансирање непријатељских пројектила на наше авионе, најчешће ракета ваздух-ваздух", казао је.

Због тога што руски ловци могу остати у ваздушним патролама на већим висинама чекајући украјинске ударне групе, украјински пилоти присиљени су летјети ниже како би смањили изложеност пријетњама из ваздуха и са земље.

"Нажалост, немамо могућност остати на положају на великој висини. Зато морамо летјети ниже како бисмо смањили пријетњу од ракетних система земља-ваздух", појаснио је пилот.

Нове тактике за преживљавање

Како би преживјеле у таквом окружењу, украјинске посаде Ф-16 ослањају се на тактике маневрисања на малим висинама, користећи конфигурацију терена за ометање непријатељског радарског праћења и перформанси трагача пројектила. Лет близу тла повећава позадинску буку и ограничава радарску видљивост, што руским сензорима отежава задржавање циља на нишану.

Пилот је такође описао ескортне мисије у којима се авиони Ф-16 намјерно излажу непријатељским ловцима како би их навели на лансирање пројектила и исцрпили руску муницију, омогућавајући тиме ударним авионима с прецизно навођеним бомбама да доврше своје мисије. У једном таквом случају, украјински пилоти у формацији од три авиона присилили су руске ловце да испале пројектиле из различитих смјерова, што је омогућило ударном авиону да погоди циљ и сигурно се врати.

Резултати на ратишту

Према извјештају, до новембра 2025. године украјински ловци Ф-16 пресрели су више од 1.300 руских пројектила и дронова откако су ушли у службу. У једном потврђеном случају, украјински Ф-16 оборио је шест руских крстарећих пројектила током једног борбеног лета, од чега два користећи топ авиона.

Осим мисија противваздушне одбране, украјински Ф-16 провели су и опсежне ударне операције. До новембра су авиони уништили више од 300 копнених циљева, укључујући руска војна возила, командна мјеста, центре за управљање беспилотним летјелицама, складишта муниције и логистичке објекте.

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

F16

Сухој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављене слике: Шта су све Украјинци пронашли на мјесту удара Орешника

Свијет

Објављене слике: Шта су све Украјинци пронашли на мјесту удара Орешника

7 ч

0
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме

Свијет

Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме

1 д

0
Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Свијет

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

1 д

0
Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

Свијет

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

2 д

0

Више из рубрике

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

Свијет

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

3 ч

0
Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

Свијет

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

4 ч

0
Дрон у лету

Свијет

Револуционарни искорак: Руски стручњаци први пут управљали даљински дроновима изнад Антарктика

4 ч

0
Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

Свијет

Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

00

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

22

57

Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

22

52

Држављани БиХ и Црне Горе пајсером претукли Сиријца, ово је разлог

22

46

Викенд хороскоп: Ове ствари доносе велико олакшање

22

41

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner