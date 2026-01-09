Украјински пилот Ф-16: Тактике НАТО не дјелују против руских ловаца

Извор:
09.01.2026
Пилоти украјинских ваздушних снага који управљају борбеним авионима Ф-16 морали су измијенити тактике ваздушне борбе које су научили од НАТО инструктора, јер су се показале неприкладним за борбе у близини прве ратне линије.
Прилагођавање је било неопходно због густе мреже руске противваздушне одбране и сталне пријетње непријатељских ловаца, пише Defence Blog.
У видео снимку који су објавиле Ваздушне снаге, један од украјинских пилота Ф-16 објаснио је да су се методе научене током обуке с партнерима темељиле на искуствима из прошлих сукоба западних ваздушних снага и нису у потпуности узеле у обзир специфичне пријетње у Украјини, преноси Индекс.
"Када смо се вратили кући с обуке, суочили смо се са стварношћу: тактике којима су нас учили у иностранству не одговарају у потпуности рату који водимо", рекао је пилот.
Према његовим ријечима, украјинске посаде Ф-16, од којих су многи искусни авијатичари, морале су самостално развити нова правила дјеловања усмјерена на пресретање крстарећих пројектила, нападе на дронове и преживљавање у борбеним операцијама близу линије додира.
"Морали смо сјести и промислити како ћемо дјеловати - како ћемо уништавати крстареће ракете, нападати дронове и борити се с непријатељем близу прве линије", додао је.
Пилот је истакао како је ратиште засићено руским ракетним системима земља-ваздух и борбеним авионима, што ваздушне операције чини изузетно опасним. Као главне ваздушне пријетње идентификовао је руске ловце Су-35, Су-57 и МиГ-31.
"Готово сваки лет према линији додира укључује лансирање непријатељских пројектила на наше авионе, најчешће ракета ваздух-ваздух", казао је.
Због тога што руски ловци могу остати у ваздушним патролама на већим висинама чекајући украјинске ударне групе, украјински пилоти присиљени су летјети ниже како би смањили изложеност пријетњама из ваздуха и са земље.
"Нажалост, немамо могућност остати на положају на великој висини. Зато морамо летјети ниже како бисмо смањили пријетњу од ракетних система земља-ваздух", појаснио је пилот.
Како би преживјеле у таквом окружењу, украјинске посаде Ф-16 ослањају се на тактике маневрисања на малим висинама, користећи конфигурацију терена за ометање непријатељског радарског праћења и перформанси трагача пројектила. Лет близу тла повећава позадинску буку и ограничава радарску видљивост, што руским сензорима отежава задржавање циља на нишану.
Пилот је такође описао ескортне мисије у којима се авиони Ф-16 намјерно излажу непријатељским ловцима како би их навели на лансирање пројектила и исцрпили руску муницију, омогућавајући тиме ударним авионима с прецизно навођеним бомбама да доврше своје мисије. У једном таквом случају, украјински пилоти у формацији од три авиона присилили су руске ловце да испале пројектиле из различитих смјерова, што је омогућило ударном авиону да погоди циљ и сигурно се врати.
Према извјештају, до новембра 2025. године украјински ловци Ф-16 пресрели су више од 1.300 руских пројектила и дронова откако су ушли у службу. У једном потврђеном случају, украјински Ф-16 оборио је шест руских крстарећих пројектила током једног борбеног лета, од чега два користећи топ авиона.
Осим мисија противваздушне одбране, украјински Ф-16 провели су и опсежне ударне операције. До новембра су авиони уништили више од 300 копнених циљева, укључујући руска војна возила, командна мјеста, центре за управљање беспилотним летјелицама, складишта муниције и логистичке објекте.
