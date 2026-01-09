Објављене слике: Шта су све Украјинци пронашли на мјесту удара Орешника

09.01.2026
17:52
Коментари:0
Украјинска обавјештајна служба објавила је фотографије и податке о дијеловима пронађенима након напада балистичком ракетом средњег домета Орешник.
Према њиховим наводима, пронађени су дијелови система за стабилизацију и навођење, који чине "мозак" пројектила, затим резервни дијелови са инсталације мотора, фрагменти механизма за оријентацију те млазнице с ватрене платформе.
Ракету Орешник Русија је испалила према подручју Лавова, око 60 километара од границе с Пољском.
Напад је довео до масовних нестанака струје у тренутку када се земља суочава с ниским температурама.
Да је ракета заиста кориштена, потврдили су и украјински предсједник Володимир Зеленски и руско Министарство одбране.
Орешник је балистичка ракета средњег домета, с процијењеним досегом између 500 и 5.500 километара, а може развити брзину до 10 Маха, што је чини изузетно тешком за пресретање. Русија је конвенционалну верзију те ракете први пут тестирала у новембру 2024., када је погодила индустријски објект у Украјини.
Руски предсједник Владимир Путин раније је тврдио да вишеструке бојеве главе Орешника чине ту ракету посебно разорном и у конвенционалној варијанти, при чему ју је успоредио с нуклеарним оружјем.
Бјелоруско Министарство одбране наводи да максимални домет система износи око 5.000 километара, док руски медији тврде да би ракета до ваздушне базе у Пољској стигла за око 11 минута, а до сједишта НАТО-а у Бриселу за приближно 17 минута, преноси Индекс.
Додатну забринутост изазива чињеница да се унапријед не може утврдити носи ли Орешник нуклеарну или конвенционалну бојеву главу, што повећава ниво стратешке неизвјесности.
Развој и распоређивање таквих ракета омогућени су након што је Русија 2019. напустила споразум из совјетског доба који је забрањивао ракете средњег домета.
Путин је у више наврата упозорио да би Русија могла употријебити Орешник против западних савезника Украјине ако Кијев настави нападе унутар руског територија уз помоћ западног оружја дугог домета.
Свијет
4 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
1 седм1
Свијет
2 седм1
Најновије
Најчитаније
21
34
21
28
21
26
21
19
21
12
Тренутно на програму