Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Теслина научна фондација као један од настављача Теслиног наслеђа, духа и визије по 14. пут организује Теслине дане у Њујорку који почињу данас и трајаће до 14. јануара.
Програм почиње годишњим састанком Управних одбора Теслине научне фондације САД и Теслине научне фондације Србије, на коме ће бити анализиран прошлогодишњи рад и постигнућа волонтера који своје вријеме посвећују презентовању Теслиних проналазака и његовог духовног лика, саопштила је Теслина научна фондација.
Дан касније, 10. јануара, прве суботе након православног Божића, на конференцији у хотелу Њујоркер, своје радове представиће они који су били најактивнији у раду на Теслиним идејама као и они који својим ангажманом доприносе да се што више сазна о Теслином доприносу човечанству.
Централне теме овогодишње конференције ће бити ,,Никола Тесла у образовном систему’’, ,,Теслина визија човечанства будућности и његови проналасци’’ и ,,Очување и промоција Теслиног лика и дела’’.
По први пут ће Теслина научна фондација организовати ,,Тесла синема фест’’, онлајн филмски фестивал посвећен Тесли, његовим визијама будућности живота на нашој планети и доприносу српског, Теслиног народа остварењу те визије.
Како се наводи, с обзиром на то да је Тесла посљедњи свој овоземаљски дан провео 7. јануара 1943. године управо у Њујорку, Теслина научна фондације је са управом храма Светог Саве на Менхетну постигла договор да 11. јануара буде одржан помен славном научнику.
Од 11. до 13. јануара ће за све учеснике конференције бити организовано филмско документовање Теслиног насљеђа управо на мјестима на којима је наш велики научник живио и радио у Њујорку.
Програм Теслиних дана у Њујорку се завршава 14. јануара изложбом ,,Тесла кроз умјетност’’ у Генералном конзулату Србије у Њујорку и обиљежавањем Дана Теслине научне фондације у Њујорку који је посебном декларацијом Теслини дани у Њујорку претходни градоначелник Њујорка Ерик Адамс.
