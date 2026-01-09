Logo
Large banner

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Извор:

Спутник Србија

09.01.2026

17:21

Коментари:

0
Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Теслина научна фондација као један од настављача Теслиног наслеђа, духа и визије по 14. пут организује Теслине дане у Њујорку који почињу данас и трајаће до 14. јануара.

Програм почиње годишњим састанком Управних одбора Теслине научне фондације САД и Теслине научне фондације Србије, на коме ће бити анализиран прошлогодишњи рад и постигнућа волонтера који своје вријеме посвећују презентовању Теслиних проналазака и његовог духовног лика, саопштила је Теслина научна фондација.

Дан касније, 10. јануара, прве суботе након православног Божића, на конференцији у хотелу Њујоркер, своје радове представиће они који су били најактивнији у раду на Теслиним идејама као и они који својим ангажманом доприносе да се што више сазна о Теслином доприносу човечанству.

Новак Ђоковић

Тенис

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Централне теме овогодишње конференције ће бити ,,Никола Тесла у образовном систему’’, ,,Теслина визија човечанства будућности и његови проналасци’’ и ,,Очување и промоција Теслиног лика и дела’’.

По први пут ће Теслина научна фондација организовати ,,Тесла синема фест’’, онлајн филмски фестивал посвећен Тесли, његовим визијама будућности живота на нашој планети и доприносу српског, Теслиног народа остварењу те визије.

Како се наводи, с обзиром на то да је Тесла посљедњи свој овоземаљски дан провео 7. јануара 1943. године управо у Њујорку, Теслина научна фондације је са управом храма Светог Саве на Менхетну постигла договор да 11. јануара буде одржан помен славном научнику.

Од 11. до 13. јануара ће за све учеснике конференције бити организовано филмско документовање Теслиног насљеђа управо на мјестима на којима је наш велики научник живио и радио у Њујорку.

Програм Теслиних дана у Њујорку се завршава 14. јануара изложбом ,,Тесла кроз умјетност’’ у Генералном конзулату Србије у Њујорку и обиљежавањем Дана Теслине научне фондације у Њујорку који је посебном декларацијом Теслини дани у Њујорку претходни градоначелник Њујорка Ерик Адамс.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Никола Тесла

Njujork

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

4 ч

0
"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Свијет

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

4 ч

0
Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Свијет

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

4 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

4 ч

0

Више из рубрике

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Свијет

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

4 ч

0
Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Свијет

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

4 ч

0
"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Свијет

"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

4 ч

0
Британски тиктокер

Свијет

ТикТокер који је побјегао након несреће у којој је погинула жена иде у затвор

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner