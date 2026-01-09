Logo
ТикТокер који је побјегао након несреће у којој је погинула жена иде у затвор

09.01.2026

16:42

Британски тиктокер
Фото: ТикТок/ leesutherlandreposts

Креаторка Тикток-а, Ли Садерленд (31), осуђена је на девет година затвора због вожње аутомобила са неисправним кочницама у којем је погинула 77-годишња Маргарет Алан. Садерленд је лагао полицији након несреће и измислио причу како би избјегао одговорност, јавља Скај њуз .

Трагична несрећа

Судар се догодио у јуну 2023. године у Камбернолду, у Шкотској. Алан је возила свог десетогодишњег унука кући из школе у ​​свом Пежоу 108 када је Садерленд ударио у њу својим Форд Мондеом на кружном току. Она је преминула од задобијених повреда мјесец дана касније у болници.

Неприхватљиво понашање

Суд је чуо да је Садерленд побјегао са мјеста догађаја одмах након судара. Када га је полиција пронашла, давао је „увриједљиве“ коментаре о жртви и касније је објавио видео снимке судара на ТикТоку док је чекао суђење. Судија Томас Хјуз из Високог суда у Глазгову назвао је понашање „потпуно неприкладним“.

Тврдио је полицији да је у вријеме несреће аутомобил, који је био оглашен за продају, тестирао непознати Румун. Судија Хјуз је утврдио да је Садерленд лагао током изрицања пресуде у петак.

@glasgowtimes John Allan, victim Margaret Allan’s son, spoke outside of the High Court in Glasgow today following the sentencing of Tik Tok creator Leigh Sutherland. Full story, visit Glasgow Times. #leesutherland #leighsutherland #scottishtiktok #fyp ♬ original sound - Glasgow Times

Судија је рекао Садерленду да је његов став био „потпуно и апсолутно неприхватљив“. „Отишли ​​сте са мјеста догађаја, занемарујући оне које сте повредили и остављајући их њиховој судбини“, рекао је Хјуз.

Пресуда и казна

Садерленд је проглашен кривим за изазивање несреће опасном вожњом у октобру прошле године. Утврђено је да је био упозорен на квар на свом аутомобилу, али је игнорисао упозорење. Такође је возио пребрзо. Судија је примјетио да су проблеми са кочницама „требало да буду сасвим очигледни“, али је Садерленд „наставио да вози и био је умешан у катастрофални инцидент који се овде догодио“.

@leesutherlandreposts #leesutherland #leesutherland555 #fyp #foryoupage #scotland #scottishtiktok ♬ original sound - leesutherlandreuploads

Осуђен је на девет година затвора и забрањено му је управљање возилом 13 година и шест мјесеци. Полиција Шкотске је открила да му је већ била забрањена вожња шест мјесеци само недјељу дана прије фаталне несреће.

Без трунке кајања

Његов адвокат, Грејем Браун, рекао је да је Садерлендов живот „условљен поремећајем из аутистичног спектра“. Садерленд, познат и на ТикТоку као Ли Садерленд, често се облачио као полицајац или је глумио адвоката у својим видео снимцима.

„Наше мисли остају уз Маргаретину породицу, која је била достојанствена и јака током ове трагичне патње.“ Додао је да Садерленд „није показао кајање“, рекао је наредник Енди Кутс из Метрополитанске полиције.

(скај њус)

