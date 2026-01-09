Завршена комеморација жртвама пожара у бару у Кран Монтани

Извор:
Танјуг
09.01.2026
16:12
Коментари:0
У швајцарском граду Мартињи завршена је комеморација жртвама пожара у бару у Кран Монтани, а учесници церемоније су положили бијеле руже на спомен-обиљежје постављено за ту прилику.
Предсједник Швајцарске Ги Пармелин рекао је на комеморацији да је његова земља "ужаснута" том трагедијом и захвалио за међународну солидарност након несреће која се догодила у новогодишњој ноћи у бару "Констеласион", када је погинуло 40, а повријеђено 116 особа.
Пармелин је рекао да је посебно захвалан страним земљама које су се бринуле о жртвама пожара, преноси БфМ тв.
- Знамо да нисмо сами у невољи - додао је швајцарски предсједник.
Истовремено, он је позвао "надлежне органе" да "извуку све потребне поуке" из пожара.
- Овај дан је "дан сећања" - рекао је он.
Троје преживјелих, који су такође присуствовали комеморацији, прочитали су заједнички текст којима су одали почаст жртвама и поручили да оно "што су видјели те ноћи, никада неће заборавити".
- Вече које је требало да означи почетак новог почетка, нових обећања, претворила се у ужас. Врло брзо, све се замрзнуло уз неподношљиве слике. Оно што смо видели те ноћи никада нећемо заборавити, али то можемо да претворимо у снагу. Зато данас одајемо почаст онима од вас који су нас прерано напустили - наводи се у заједничкој поруци коју је прочитала једна од жртава.
Младић француско-швајцарског поријекла, који је преживео рекао је да се сви, без обзира на националност или године, осејћају колективно погођени и солидарно са свим жртвама и њиховим породицама.
Комеморацији у Мартињију присуствовао је државни врх Швајцарске, као и представници из више од 30 земаља, међу којима су и француски предсједник Емануел Макрон, италијански предсједник Серђо Матарела, као и други европски званичници, углавном из земаља чији су држављани страдали у пожару.
Сва црквена звона у Швајцарској зазвонила су у 14 часова поводом почетка комеморације, а истовремено је одржан и минут ћутања у цијелој земљи.
Комеморација је првобитно требало да се одржи у цркви у Кран Монтани, међутим, због лошег времена, премештена је у Мартињи, који се такође налази у кантону Вале.
У Швајцарској је данас проглашен за Дан жалости. У престоници Берну су заставе на свим владиним зградама спуштена на пола копља.
Друштво
Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ
Канцеларија УН у Женеви је спустила своју заставу на пола копља.
У несрећи која се догодила у новогодишњој ноћи у бару "Констеласион", погинуло је 40, а повријеђено 116 особа, међу којима и четири држављана Србије.
Све жртве идентификоване су, а многе од њих су биле тинејџери - настрадало је 20 малољетника, а најмлађе жртве пожара имале су само 14 година.
Међу страдалима је 21 држављанин Швајцарске, а погинулих је било из цијеле Европе, укључујући неколико из Француске и Италије.
Један од страдалих је и држављанин Србије Стефан Ивановић (31), са двојним швајцарско-српским држављанством, који је изгубио живот док је спасавао госте из запаљеног бара.
Према подацима које су објавиле федералне швајцарске власти, 35 пацијената са тешким опектоинама је пребачено у болнице у Француској, Белгији, Немачкој и Италији.
Власти вјерују да је пожар у препуном бару избио у подрумској просторији за забаве након што су прскалице причвршћене за боце шампањца држане преблизу плафона, који је био обложен звучно изолационом пеном.
Швајцарски тужиоци су покренули кривичну истрагу против власника бара, брачног пара с Корзике, који се сумњиче за убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и подметање пожара из нехата.
Градоначелник Кран Монтане Николас Ферауд изјавио је да бар Констелатион, у коме је 1. јануара дошло до пожара у коме је страдало 40 особа, није имао никакве безбједносне провјере или ревизије пет година.
Свијет
1 ч0
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
22
17
21
17
13
17
07
17
04
Тренутно на програму