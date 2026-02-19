Logo
Бијељински пољопривредници још чекају исплату дуговања

Аутор:

Сања Трифковић

19.02.2026

19:32

Коментари:

0
Фото: АТВ

Седам је дана прошло од тематске сједнице Скупштине града на тему пољопривреде. Усвојени закључци чекају реализацију до краја марта, али рјешење онога због чега су се првобитно и окупили пољопривредници није на видику. На прагу прољетне сјетве, када је потребно највише новца, они још увијек чекају исплате из 2024. године и средства за читаву 2025.

"Ја се искрено надам да ће до тога доћи, уколико не дође, ми ћемо умјесто у прољетну сјетву умјесто тракторима у њиве, кренути пут других одредишта, да би једноставно тражили своја права. Има још дуга 450.000 КМ, за 2024.годину, и комплетна 2025. година и ми смо ту одлучили да ако треба и свакодневно сугеришемо да до тога дође јер су то значајна средства за нас, поготово за прољетну сјетву", каже Горан Симић, пољопривредник.

У граду апсурда и манипулације од стране једног човјека на чији се потпис за исплате чека, сви сценарији су у игри, кажу пољопривредници.

"Ово више није смијешно, ово је комично, мене не би изненадило да сад неко каже треба изаћи на неке блокаде, да и градоначелник сам изађе на те блокаде. Нама то ништа није ново и ништа није изненађујуће", каже Бошко Радић, предсједник Удружења пољопривредних произвођача Семберије.

Производња под ведрим небом без које не може да се опстане је и најизазовнија. Пољопривредници увијек у ниском старту да траже оно што им треба како би радили, али и зарадили. Ове године очекују позитивне одговоре на своје захтјеве.

"Да смо тражили да Аграрни буџет буде већи, да буде 5 милиона, то су већа средства, али и буџет града је далеко већи у односу на неки претходни период, мислим да је кључно да се укину ти лимити и да се издају рјешења по принципу Министарства пољопривреде", каже Бошко Радић, предсједник Удружења пољопривредних произвођача Семберије.

Министарство пољопривреде прије два дана исплатило је подстицаје за уљану репицу и поврће, динамика исплате подстицаја иде нормалним током, до краја марта постоје обећања за подстицаје за друге гране. У моменту када су у пољопривреди потребна највећа улагања, имати сигурност да имате средства за улагање је итекако важна, кажу пољопривредници..

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Бијељина

poljoprivreda

Подстицаји

Коментари (0)
