Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

Извор:

АТВ

19.02.2026

14:13

Коментари:

0
Одборници Скупштине Љубиња једногласно су усвојили иницијативу предузећа “СЦ Засад Поље” из Требиња о давању у закуп објекта и земљишта бившег хотела “Љубиње”.

Инвеститор се обвезао да ће хотел “Љубиње” узети у дугорочни закуп с циљем да га стави у функцију, унаприједи његове капацитете и подигне ниво услуга у складу са савременим стандардима угоститељства и хотелијерства.

MUP RS

Бања Лука

Опрез! Лажни здравствени радници зову грађане и нуде јефтине лијекове

Обавеза је да хотел стави у функцију у року од 15 мјесеци од дана закључивања уговора о кориштењу објекта, а једна од кључних ставки јесте и запошљавање локалног становништва.

Мјесечни закуп износи 1,00 КМ.

Подсјетимо, Хотел “Љубиње” 12. децембра 2025. године званично је прешао у општинско власништво, без накнаде, истакао је тада предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Овај потез је директан одговор на захтјев локалне заједнице током посјете и сједнице Владе у Херцеговини. Обећано – реализовано, а након реновирања, хотел ће пружити смјештајне капацитете и имати кључну улогу у развоју туризма у Љубињу", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Ниче стамбено-пословни објекат

Поред ове иницијативе, на сједници је прихваћена и иницијатива предузећа “Градња Перутина” д.о.о. из Стоца за куповину грађевинског земљишта у сврху изградње стамбено-пословног објекта.

Прогноза БХ Метео

Друштво

Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили

Планирана инвестиција обухвата изградњу стамбено-пословног објекта П+5 етажа, с око 600 метара квадратних пословног простора у приземљу, преноси "Требиње лајв".

Инвеститор је изразио спремност да започне градњу до краја године, док је планирани рок за завршетак и усељење објекта 30 мјесеци од дана увођења у посао.

Ljubinje

Хотел

