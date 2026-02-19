Logo
Large banner

У подне протест радника Стоматолошког факултета испред кантоналне Владе у Сарајеву

19.02.2026

09:12

Коментари:

0
Сарајево
Фото: АТВ

Радници Стоматолошког факултета у Сарајеву одржаће протест испред зграде Владе Кантона Сарајево, јер им није исплаћена јануарска плата и због, како су навели, бројних проблема.

Почетак протеста заказан је за 12.00 часова.

трамвај Сарајево

Хроника

Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

Радници Стоматолошког факултета испред зграде ове високошколске установе од прошле седмице организују штрајк упозорења у вријеме паузе /од 10.00 до 10.30 часова/ како би указали на проблеме који су настали након статусне промјене.

Проблеми су почели када је Скупштина Кантона Сарајево прије двије године дала сагласност Универзитету у Сарајеву о одвајању Стоматолошког факултета на два члана - УНСА - Стоматолошки факултет и УНСА - Стоматолошки клинички центар.

Од када су нови чланови УНСА уписани у судски регистар у октобру прошле године, радници немају уговоре о раду, а посљедица тога су изостанак плате и радно-правна несигурност запослених.

Кошуља

Стил

Кошуља са отиском пегле кошта скоро 1.000 евра: Људи бијесни због најновијег тренда

Сенад Садиковић, предсједник Синдиката радника у здравству Кантона Сарајево који организује данашњи штрајк, рекао је да је Ректорат тражио да Стоматолошки факултет достави потребну документацију како би ректор тражио од кантоналне Владе дозволу да може пребацити новац са једног рачуна да би радници добили плате.

Федерални медији преносе да је он навео да то мора одобрити кантонална Влада и најавио да ће тражити сазивање њене телефонске сједнице да би овај проблем био ријешен.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Протести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

Хроника

Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

1 ч

0
Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

Свијет

Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

1 ч

0
Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Савјети

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

1 ч

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Хроника

Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

1 ч

0

Више из рубрике

У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

Градови и општине

У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

18 ч

0
Инцидент током протеста у Сарајеву

Градови и општине

Инцидент током протеста у Сарајеву: Аутомобилом кренуо на демонстранте, полиција му пронашла дрогу

20 ч

0
Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

Градови и општине

Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

21 ч

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Градови и општине

Бањалука опет најзагађенији град

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner