У подне протест радника Стоматолошког факултета испред кантоналне Владе у Сарајеву

Почетак протеста заказан је за 12.00 часова.

Радници Стоматолошког факултета испред зграде ове високошколске установе од прошле седмице организују штрајк упозорења у вријеме паузе /од 10.00 до 10.30 часова/ како би указали на проблеме који су настали након статусне промјене.

Проблеми су почели када је Скупштина Кантона Сарајево прије двије године дала сагласност Универзитету у Сарајеву о одвајању Стоматолошког факултета на два члана - УНСА - Стоматолошки факултет и УНСА - Стоматолошки клинички центар.

Од када су нови чланови УНСА уписани у судски регистар у октобру прошле године, радници немају уговоре о раду, а посљедица тога су изостанак плате и радно-правна несигурност запослених.

Сенад Садиковић, предсједник Синдиката радника у здравству Кантона Сарајево који организује данашњи штрајк, рекао је да је Ректорат тражио да Стоматолошки факултет достави потребну документацију како би ректор тражио од кантоналне Владе дозволу да може пребацити новац са једног рачуна да би радници добили плате.

Федерални медији преносе да је он навео да то мора одобрити кантонална Влада и најавио да ће тражити сазивање њене телефонске сједнице да би овај проблем био ријешен.