Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Извор:

Крстарица

19.02.2026

08:44

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње
Фото: Pixabay

Коров може брзо да поквари сваки травњак и башту, а кориштење хемијских средстава није увијек најбоља опција. Зато је домаћи спреј за коров од три једноставна кухињска састојка савршено рјешење – лако га је направити и потпуно је безбједан за биљке и околину.

Одржите башту чистом без хемије

Коров може да упропасти сваки травњак, а често томе и сами допринесемо јер не придржавамо се основних правила за његово одржавање. Он је непожељан „гост“ и у цвјетним лејама, око ивица тротоара и стазица у дворишту, па се сви током љета мучимо да башту одржавамо уредном. Тримери, чупање и плијевљење захтијевају вријеме и енергију, а често једноставно немамо ни једно ни друго.

Asteroid

Наука и технологија

Хиљаде астероида пријете да униште читаве градове: Нема "резервног плана"

Ако не желите да користите отровне хемикалије, постоји једноставно и ефикасно рјешење – домаћи спреј за коров који можете направити сами, користећи састојке које већ имате у кухињи.

Направите свој домаћи спреј за коров

Потребни су вам:

-1 литар алкохолног сирћета

-3 кашике соли

-3 кашике детерџента за судове

-Бочица са распршивачем

Како припремити и користити спреј

Сипајте со у сирће и мијешајте док се потпуно не растопи.

kuvanje pixabay

Економија

Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

Додајте детерџент и добро сједините смјесу.

Сипајте све у бочицу са распршивачем и прскајте директно по корову.

За најбољи ефекат, прскање обавите у подне када је сунце најјаче, јер комбинација сунца и овог природног раствора уништава коров ефикасно и без хемије.

Савјети за одржавање баште без корова

За одржавање баште без корова важно је редовно пратити стање травњака и цвјетних леја, јер рано уклањање корова значајно смањује његов раст. Такође, препоручује се коришћење малча око биљака. То помаже да се задржи влага у земљишту и спријечи ширење нежељених биљака.

русија украјина 2

Свијет

Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

Иако је овај домаћи спреј за коров веома ефикасан, за најбоље резултате треба га користити у комбинацији са редовним одржавањем баште.

Уз овај једноставан рецепт, ваш травњак и цвјетне леје могу остати уредни, а ви сигурни и заштићени од отровних хемикалија.

