Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Коров може брзо да поквари сваки травњак и башту, а кориштење хемијских средстава није увијек најбоља опција. Зато је домаћи спреј за коров од три једноставна кухињска састојка савршено рјешење – лако га је направити и потпуно је безбједан за биљке и околину.
Коров може да упропасти сваки травњак, а често томе и сами допринесемо јер не придржавамо се основних правила за његово одржавање. Он је непожељан „гост“ и у цвјетним лејама, око ивица тротоара и стазица у дворишту, па се сви током љета мучимо да башту одржавамо уредном. Тримери, чупање и плијевљење захтијевају вријеме и енергију, а често једноставно немамо ни једно ни друго.
Ако не желите да користите отровне хемикалије, постоји једноставно и ефикасно рјешење – домаћи спреј за коров који можете направити сами, користећи састојке које већ имате у кухињи.
Потребни су вам:
-1 литар алкохолног сирћета
-3 кашике соли
-3 кашике детерџента за судове
-Бочица са распршивачем
Сипајте со у сирће и мијешајте док се потпуно не растопи.
Додајте детерџент и добро сједините смјесу.
Сипајте све у бочицу са распршивачем и прскајте директно по корову.
За најбољи ефекат, прскање обавите у подне када је сунце најјаче, јер комбинација сунца и овог природног раствора уништава коров ефикасно и без хемије.
За одржавање баште без корова важно је редовно пратити стање травњака и цвјетних леја, јер рано уклањање корова значајно смањује његов раст. Такође, препоручује се коришћење малча око биљака. То помаже да се задржи влага у земљишту и спријечи ширење нежељених биљака.
Иако је овај домаћи спреј за коров веома ефикасан, за најбоље резултате треба га користити у комбинацији са редовним одржавањем баште.
Уз овај једноставан рецепт, ваш травњак и цвјетне леје могу остати уредни, а ви сигурни и заштићени од отровних хемикалија.
