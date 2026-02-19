Logo
Ухапшен бивши директор Управе за имовину: Одређено му задржавање до 30 дана

Извор:

СРНА

19.02.2026

08:32

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Бившем директору Управе за имовину у Црној Гори Блажи Шарановићу одређено је задржавање до 30 дана након саслушања у Вишем суду у Подгорици.

Задржавање је Шарановићу одређено касно синоћ због могућег утицаја на свједоке, саопштено је из Вишег суда.

Окупљене присталице бившег предсједника

Свијет

Бившег предсједника осудили на доживотну робију

- Рјешењем судије за истрагу окривљенима Б.Ш, Р.Д, Д.К, и Б.Д. одређено је задржавање због постојања основане сумње да су као саизвршиоци извршили кривично дјело злоупотреба службеног положаја, а окривљеном Д.Р. због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело злоупотреба службеног положаја путем помагања - наводи се у саопштењу.

Обраложено је и да је притвор неопходан ради несметаног вођења поступка, јер је дјело за које су осумњичени нарочито тешко због начина извршења или посљедице.

Против рјешења суда дозвољена је жалба.

Милорад Додик

Република Српска

Додик поручио сарајевским политичарима: Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа

Шарановић је ухапшен по налогу Специјалног тужилаштва због сумње да је куповином нефункционалне зграде за потребе Завода за статистику "Монстат" државну касу оштетио за више милиона евра.

Спорна зграда у центру Подгорице купљена је 2020. године за скоро девет милиона евра, али никада није усељена, јер не испуњава техничке и безбједносне услове за рад.

Црна Гора

Притвор

