Драма у Вашингтону: Аутом се забио у ограду Бијеле куће!

Аутор:

АТВ

11.03.2026

13:15

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Улице око Бијеле куће су блокиране након што је аутомобил ударио у капију, преноси Дејли мејл.

Возач аутомобила је притворен и испитује га америчка Тајна служба, преносе медији.

Није било повријеђених након што се возило забило у капију на сјеверној страни Бијеле куће.

До инцидента је дошло усред повећаних безбједносних страхова након низа напада откако су САД покренуле рат против Ирана.

(dailymail)

