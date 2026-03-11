Драма у Вашингтону: Аутом се забио у ограду Бијеле куће!

Аутор:АТВ
11.03.2026
13:15
Коментари:0
Улице око Бијеле куће су блокиране након што је аутомобил ударио у капију, преноси Дејли мејл.
Возач аутомобила је притворен и испитује га америчка Тајна служба, преносе медији.
Није било повријеђених након што се возило забило у капију на сјеверној страни Бијеле куће.
До инцидента је дошло усред повећаних безбједносних страхова након низа напада откако су САД покренуле рат против Ирана.
