Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

20.02.2026

12:15

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Римски тужиоци, који истражују стравични пожар у бару "Ле Цонстеллатион" током дочека Нове године у луксузном швајцарском одмаралишту Кран-Монтана, објавили су нове, узнемирујуће детаље истраге. Свједочења преживјелих Италијана могла би бити кључна за подизање оптужница против одговорних.

У овој незапамћеној трагедији живот је изгубила 41 особа, међу којима је и шесторо тинејџера из Италије.

Оптужбе против власнице: Побјегла док је бар горио?

Према извјештају агенције Анса, свједоци су изнијели тешке оптужбе на рачун сувласнице објекта, Џесике Морети.

Напуштање мјеста догађаја:

Тврди се да је Морети напустила бар одмах након избијања пожара, не покушавши да помогне гостима.

Закључани излази:

Посебно су значајна свједочења да су излази за евакуацију били закључани, што је претворило локал у смртоносну замку.

Хаос и недостатак опреме за спасавање

Преживјели гости описали су сцене потпуног хаоса и одсуства било какве безбједносне процедуре. Према њиховим ријечима:

Није било упутстава: Особље није дало никакве инструкције гостима како да поступе у случају опасности.

Опрема заказала: Апарати за гашење пожара уопште нису употријебљени.

Брзина ширења: Ватра се проширила кроз цијели објекат у року од само неколико минута, остављајући присутне без времена за реакцију.

"Свједочења италијанских држављана бацају потпуно ново свјетло на безбједносне пропусте који су довели до оволиког броја жртава", наводе извори из тужилаштва.

