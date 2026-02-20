Logo
Епстајновим жртвама биће исплаћено 35 милиона долара

Извор:

АТВ

20.02.2026

10:21

Џефри Епстајн
Фото: Танјуг/U.S. Department of Justice via AP

Тијело које управља имовином осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна пристало је да плати 35 милиона долара како би ријешили колективну тужбу у којој су и двојица његових бивших савјетника оптужена за помагање у трговини младим женама и тинејџеркама у сврху сексуалне експлоатације.

Тужба из 2024. године поднијета је против Епстиновог бившег личног адвоката Дарена Индикеа и бившег рачуновође Ричарда Кана, који су, према тврдњама тужитеља, помагали Епстину да сакрије своје злоупотребе кроз сложену мрежу корпорација и банковних рачуна, пренио је Ројтерс.

Адвокатска фирма “Бојс Шилер Флекснер” заступа жртве. Прихватањем нагодбе Индике и Кан не признају кривицу, навео је њихов адвокат Данијел Х. Вајнер.

Епстајн је преминуо у затвору у Њујорку у августу 2019. године, а смрт је проглашена самоубиством. Претходно је тијело које управља Епстиновом имовином исплатило 121 милион долара кроз фонд за реституцију жртвама и додатних 49 милиона долара у другим нагодбама.

Ова нагодба се очекује да пружи додатну помоћ жртвама које још нису примиле надокнаду и затвара још један правни спор у вези са заоставштином контроверзног финансијера.

Džefri Epstajn

Коментари (0)
