Хорор у Требињу: Упао у стан и претукао мушкарца

Извор:
АТВ
20.02.2026
09:54
У Требињу се догодио тежак инцидент када је лице иницијала Љ.Н. непозвано и без претходне најаве ушло у стан другог лица, након чега је услиједио бруталан физички напад, саопштено из Полицијске управе Требиње.
Према информацијама из Полицијске управе Требиње, нападач је насилно упао у стан, гдје је оштећеном нанио тешке тјелесне повреде.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је догађај квалификовало као кривична дјела „Тешка тјелесна повреда“ из члана 132. став 1. и „Нарушавање неповредивости стана“ из члана 151. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Полицијски службеници предузимају све мјере и радње с циљем документовања кривичних дјела и утврђивања свих околности под којима се инцидент догодио.
