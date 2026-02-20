Изазвао удес у Кнежеву па почео да бјежи кад га је полиција заустављала

Извор:
С.Ђ. из Кнежева ухапшен је у овом мјесту након што је изазвао удес након којег је побјегао.
Случај се догодио око 16.15 сати, а срећом у удесу није било повријеђених.
"Управљајући путничким возилом лице је учествовало у саобраћајној незгоди са материјалном штетом у Кнежеву, а потом напустило лице мјеста, те одбило да се заустави на јасно издат знак полицијских службеника", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
С.Ђ. је одбио да се подвргне испитивању на присуство алкохола у организму.
Против њега слиједи покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја пред надлежним судом.
