Возач трамваја који је ударио у аутомобил у Сарајеву био надрогиран, истекла му и возачка дозвола

Извор:
Аваз
19.02.2026
16:04
Коментари:0
У Сарајеву се синоћ догодила саобраћајна несрећа када су се сударили трамвај и два аутомобила код Цареве Ћуприје, а оно што је забрињавајуће је да је возач трамваја био надрогиран. Такође, њему је истекла и возачка дозвола за управљање трамвајем.
Како је за „Аваз“ потврђено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, 18.02.2026. године око 20:20 сати, у улици Обала Кулина Бана дошло је саобраћајне незгоде у којој су учествовали шинско возило-трамвај и путничко моторно возило „ВW Таиго“ и „ВW Голф“.
- Оба возача путничких моторних возила су љекарски обрађена у Општој болници „Прим.др. Абдулах Накаш“, гдје су им констатоване лакше тјелесне повреде, док је на возилима причињена материјална штета. За мушкарца Н.К. (1987) из Сарајева, који је управљао трамвајем, утврђено је да не посједује важећу возачку дозволу за управљање шинским возилом-трамвајем, за коју је исти изјавио да је истекла, што је констатовано у Записнику.
Такође, возач Н.К. је од стране полицијских службеника прво тестиран на присуство алкохола у организму, те је резултат алкотестирања био негативан. Потом је возач тестиран на присуство опојних дрога, гдје је констатовано да је исти позитиван на присуство недозвољених супстанци, након чега је именованом у Заводу за хитну медицинску помоћ КС изузета крв ради потребне анализе, у складу с одредбама члана 159. став 4. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Полицијска управа Стари Град ће против возача Н.К., као и правног лица КЈКП ”ГРАС” и одговорног лица у наведеном правном лицу, покренути прекршајни поступак Општинском суду у Сарајеву – потврђено је за „Аваз“ из МУП-а КС.
