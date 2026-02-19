Logo
Large banner

Нови земљотрес у БиХ, затресло код Мостара

19.02.2026

16:33

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3,3 степени Рихтера забележен је у четвртак, 19. фебруар 2026 у 16:21 часова, у БиХ.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.2694 и дужине 17.3979, односно 37 километара од Мостара и 16 километара од Љубушког.

Како су на порталу ЕМСЦ јавили очевици који живе близу епицентра, удар је био јак и изненадан.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима.

Земљотрес Ливно

Друштво

Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације

Подсјетимо, земљотрес магнитуде 4,5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у уторак 17. фебруара 2026. године у 17,31 часова, на подручју БиХ, недалеко од Ливна, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

упозорење земљотрес бих данас

Друштво

Стигла упозорења грађанима због земљотреса

1 д

0
Земљотрес Ливно

Друштво

Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације

2 д

0
Земљотрес јачине 5,5 степени погодио Пакистан

Свијет

Земљотрес јачине 5,5 степени погодио Пакистан

6 д

0
Снажан земљотрес погодио Албанију

Регион

Снажан земљотрес погодио Албанију

6 д

0

Више из рубрике

Захира и Белмин Чајић

Друштво

Потресна порука мајке из БиХ: За мог сина је касно, али за истину није

2 ч

0
Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Друштво

Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

2 ч

0
Конкурс за упис студената 10. јуна

Друштво

Конкурс за упис студената 10. јуна

4 ч

0
Прогноза БХ Метео

Друштво

Већ око 18 сати БиХ чека изненађење: Метеоролози се поново огласили

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

17

49

Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

17

46

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

17

32

Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

17

31

Народ прича: Горња Радња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner