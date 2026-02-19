Нови земљотрес у БиХ, затресло код Мостара

19.02.2026
16:33
Земљотрес магнитуде 3,3 степени Рихтера забележен је у четвртак, 19. фебруар 2026 у 16:21 часова, у БиХ.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.2694 и дужине 17.3979, односно 37 километара од Мостара и 16 километара од Љубушког.
Како су на порталу ЕМСЦ јавили очевици који живе близу епицентра, удар је био јак и изненадан.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима.
Подсјетимо, земљотрес магнитуде 4,5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у уторак 17. фебруара 2026. године у 17,31 часова, на подручју БиХ, недалеко од Ливна, преноси Телеграф.
