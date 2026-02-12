Logo
Снажан земљотрес погодио Албанију

АТВ

12.02.2026

21:12

Снажан земљотрес погодио Албанију
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Снажан земљотрес погодио је у четвртак навече, 12. фебруара, Албанију, објавио је ЕМСЦ.

Земљотрес, магнитуде 4.4 степени Рихтера, забиљежен је у 20:59 сати.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.72 и дужине 20.29, односно око 156 километара од Елбасана, близу границе са Грчком.

Сања Велимир

Друштво

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

