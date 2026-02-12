Logo
Млади доктор (29) пронађен мртав

Након што је породица објавила нестанак 29-годишњег љекара Алије Ахметовића полиција је данас потврдила најтужније вијести.

“С великом тугом породица, родбина и пријатељи опраштају се од Алије Ахметовића, који је преминуо 11. фебруара 2026. године, у 29. години живота.”

Алија је 1996. године у Њемачкој, а цијели живот провео је у Словенији на подручју Љубљане.

По занимању је био доктор, а међу познаницима и колегама важио је за предану и посвећену особу која је свој живот посветила помагању другима.

Полицијска управа Љубљане саопштила је да је нестали 29-годишњак с подручја Драгомеља пронађен мртав. Више детаља о околностима смрти за сада није званично саопштено.

О времену и мјесту сахране јавност ће бити накнадно обавијештена.

