Млади доктор (29) пронађен мртав

12.02.2026
20:25
Након што је породица објавила нестанак 29-годишњег љекара Алије Ахметовића полиција је данас потврдила најтужније вијести.
“С великом тугом породица, родбина и пријатељи опраштају се од Алије Ахметовића, који је преминуо 11. фебруара 2026. године, у 29. години живота.”
Алија је 1996. године у Њемачкој, а цијели живот провео је у Словенији на подручју Љубљане.
По занимању је био доктор, а међу познаницима и колегама важио је за предану и посвећену особу која је свој живот посветила помагању другима.
Полицијска управа Љубљане саопштила је да је нестали 29-годишњак с подручја Драгомеља пронађен мртав. Више детаља о околностима смрти за сада није званично саопштено.
О времену и мјесту сахране јавност ће бити накнадно обавијештена.
