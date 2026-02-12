Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

Извор:
Аваз
12.02.2026
20:11
Коментари:0
На Илиџи се вечерас догодила саобраћајна несрећа у којој су се сударила два аутомобила.
Како је потврђено из МУП-а КС, једна особа је повријеђена и превезена на Клинику ургентне медицине у Сарајеву.
Друштво
Лото резултати: Извучени бројеви у 12. колу ПЕТИЦЕ
Степен повреда још увијек није познат, а на мјесту несреће су припадници МУП-а КС који врше увиђај и утврђују околности под којима је дошло до несреће.
Саобраћај на овој дионици се теже одвија, па се возачима препоручује да користе алтернативне путеве.
Најновије
Најчитаније
21
48
21
43
21
38
21
33
21
27
Тренутно на програму