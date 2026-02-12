Logo
Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

Аваз

Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града
Фото: АТВ БЛ

На Илиџи се вечерас догодила саобраћајна несрећа у којој су се сударила два аутомобила.

Како је потврђено из МУП-а КС, једна особа је повријеђена и превезена на Клинику ургентне медицине у Сарајеву.

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 12. колу ПЕТИЦЕ

Степен повреда још увијек није познат, а на мјесту несреће су припадници МУП-а КС који врше увиђај и утврђују околности под којима је дошло до несреће.

Саобраћај на овој дионици се теже одвија, па се возачима препоручује да користе алтернативне путеве.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

