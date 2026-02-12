Трамп: План обнове Газе вриједан више милијарди долара

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп током првог званичног састанка Одбора за мир најавиће план обнове Појаса Газе вриједан више милијарди долара, саопштено је из кабинета америчког предсједника.
Састанак је заказан за четвртак, 19. фебруар, у Вашингтону, а фокус ће бити на обнови Појаса Газе и новчаним доприносима чланица Одбора, преноси Ројтерс.
Трамп ће представити и планове, које су одобриле УН, за распоређивање мировних снага у палестинској енклави, при чему су одређене земље изразиле спремност да у наредним мјесецима пошаљу неколико хиљада војника, наводи се у саопштењу.
Преостали дио дневног реда односи се на хуманитарна питања и полицију у Појасу Газе.
