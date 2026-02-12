Logo
Large banner

Како се правилно припрема жито за Задушнице?

Извор:

Жена Блиц

12.02.2026

21:08

Коментари:

0
Жито припремљено за Задушнице
Фото: YouTube/Screenshot

Жито за Задушнице једно је од најважнијих обиљежја дана посвећених сјећању на преминуле. Припрема се од куване пшенице и носи дубоку симболику - зрно које изнова ниче подсјећа на вјеровање у вјечни живот и васкрсење. У многим породицама жито се спрема дан раније, у миру и тишини, а потом се носи у цркву на освећење и дијели за покој душа предака.

Жито је неизоставни дио обиљежавања Задушница и симбол сјећања, поштовања и молитве за упокојене. Многе домаћице су у дилеми како се прави жито за Задушнице - да ли би требало да изгледа као славско жито од самљевене пшенице или пшеницу само треба скувати и помијешати са шећером и мљевеним орасима.

Сања Велимир

Друштво

Младој мајци из Бањалуке потребна помоћ - покренута акција

Традиција налаже да славско жито и оне које се носи у цркву на Задушнице треба да буде исто припремљено; скувана пшеница се обавезно меље. Важно је да однос састојака буде добар како би укус био пун, а маса растресита. Правило је да се у жито ставља иста количина пшенице, мљевених ораха и шећера. По овом рецепту од 300 грама пшенице добија се велика чинија, довољна за породицу и послужење.

Рецепт за жито за Задушнице

Састојци:

300 г пшенице (бијелог жита)

300 г мљевених ораха

300 г шећера

1 кесица ванилин-шећера

око 2–2,5 л воде за кување

indira radic

Сцена

Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка

Припрема:

Пшеницу добро оперите и потопите, а затим кувајте док зрна потпуно не омекшају. Кад је пшеница кувана, поклопите је, обмотајте ћебетом шерпу или лонац у којој сте је кували и оставите да тако преноћи. Сутрадан оциједите од вишка воде, самељите пшеницу, додајте јој шећер и мљевене орахе, као и ванилин-шећер и све пажљиво измијешајте док не добијете уједначену масу.

Припремљено жито распоредите у чинију, поравнајте и по жељи украсите мљевеним орасима или језгрима ораха, а потом је спремно за ношење у цркву.

Подијели:

Тагови :

zadušnice

обичаји

žito

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

Занимљивости

Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

53 мин

0
Слоба Радановић хитно отказао наступ

Сцена

Слоба Радановић хитно отказао наступ

59 мин

0
Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

Свијет

Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

1 ч

0
Завршено: Повукла се америчка војска

Свијет

Завршено: Повукла се америчка војска

1 ч

0

Више из рубрике

Цвијеће циклама

Савјети

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

3 ч

0
Једна ствар коју бацамо у канту за смеће очистиће прозоре боље од свих средстава

Савјети

Једна ствар коју бацамо у канту за смеће очистиће прозоре боље од свих средстава

6 ч

0
Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

Савјети

Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

13 ч

0
Кухиња

Савјети

Грешка у кухињи коју праве многи

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

21

24

Трамп: План обнове Газе вриједан више милијарди долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner