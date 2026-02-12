Како се правилно припрема жито за Задушнице?

Извор:
Жена Блиц
12.02.2026
21:08
Коментари:0
Жито за Задушнице једно је од најважнијих обиљежја дана посвећених сјећању на преминуле. Припрема се од куване пшенице и носи дубоку симболику - зрно које изнова ниче подсјећа на вјеровање у вјечни живот и васкрсење. У многим породицама жито се спрема дан раније, у миру и тишини, а потом се носи у цркву на освећење и дијели за покој душа предака.
Жито је неизоставни дио обиљежавања Задушница и симбол сјећања, поштовања и молитве за упокојене. Многе домаћице су у дилеми како се прави жито за Задушнице - да ли би требало да изгледа као славско жито од самљевене пшенице или пшеницу само треба скувати и помијешати са шећером и мљевеним орасима.
Традиција налаже да славско жито и оне које се носи у цркву на Задушнице треба да буде исто припремљено; скувана пшеница се обавезно меље. Важно је да однос састојака буде добар како би укус био пун, а маса растресита. Правило је да се у жито ставља иста количина пшенице, мљевених ораха и шећера. По овом рецепту од 300 грама пшенице добија се велика чинија, довољна за породицу и послужење.
Састојци:
300 г пшенице (бијелог жита)
300 г мљевених ораха
300 г шећера
1 кесица ванилин-шећера
око 2–2,5 л воде за кување
Припрема:
Пшеницу добро оперите и потопите, а затим кувајте док зрна потпуно не омекшају. Кад је пшеница кувана, поклопите је, обмотајте ћебетом шерпу или лонац у којој сте је кували и оставите да тако преноћи. Сутрадан оциједите од вишка воде, самељите пшеницу, додајте јој шећер и мљевене орахе, као и ванилин-шећер и све пажљиво измијешајте док не добијете уједначену масу.
Припремљено жито распоредите у чинију, поравнајте и по жељи украсите мљевеним орасима или језгрима ораха, а потом је спремно за ношење у цркву.
