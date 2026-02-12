Кошарац упутио саучешће породици страдалог

Извор:
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац упутио је изразе саучешћа и искреног саосјећања породици страдалог у данашњој трагедији која се догодила у Сарајеву приликом искакања трамваја из шина.
"Повријеђенима желим брз и успјешан опоравак", навео је Кошарац на друштвеној мрежи „Икс“.
Приликом искакања трамваја из шина данас је у Сарајеву смртно страдао 23-годишњи младић, а четири лица повријеђена.
