Logo
Large banner

Кошарац упутио саучешће породици страдалог

Извор:

АТВ

12.02.2026

22:06

Коментари:

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Фото: ATV

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац упутио је изразе саучешћа и искреног саосјећања породици страдалог у данашњој трагедији која се догодила у Сарајеву приликом искакања трамваја из шина.

"Повријеђенима желим брз и успјешан опоравак", навео је Кошарац на друштвеној мрежи „Икс“.

Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Аеродром без дозволе прогутао 50 милиона КМ

Приликом искакања трамваја из шина данас је у Сарајеву смртно страдао 23-годишњи младић, а четири лица повријеђена.

Подијели:

Таг :

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

Занимљивости

Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

2 ч

0
Навијачи Жељезничара

Фудбал

Пријетње: Навијачи Жељезничара скандирали срамно као никад раније

2 ч

2
У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

Хроника

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

2 ч

0
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије

Друштво

Већи дио Крајине остаје без електричне енергије

2 ч

0

Више из рубрике

Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

БиХ

Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

5 ч

0
ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

БиХ

ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

5 ч

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

БиХ

Амиџић: Мехмедовић, свјестан политичког краја, одлучио пријавити програм за исплату плата

5 ч

0
Воз-сарајево

БиХ

Једна особа погинула у искакању трамваја у Сарајеву

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

52

У несрећи погинуо младић из Брчког који је у Сарајеву студирао

22

41

Виц дана: Заглавио се ормар

22

38

Сјајна партија Тарика Хреље за нови тријумф Студента

22

35

Незапамћено гажење Барселоне у Мадриду

22

27

Нови пораз Црвене звезде у Евролиги

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner