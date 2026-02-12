Пријетње: Навијачи Жељезничара скандирали срамно као никад раније

Извор:
Срамне сцене на Грбавици! Навијачи Жељезничара су неколико пута током меча Купа БиХ вријеђали гостујуће навијаче Славије који су се након 10 година опет били на овом стадиону.
Жељезничар и Славија су одиграли меч у осмини финала Купа БиХ, гдје је домаћи тим славио 4:0, али су дуел обиљежили инциденти и провокације.
Навијачи Жељезничара “Манијаци” су у више наврата вријеђали госте из Лукавице па се с источне трибине могла чути пјесма: "Мој митраљез и на њему гајка, четничка ће заплакати мајка".
Уз то, неизоставно је било пјевање "Гази четнике", пише "Глас".
Такође покушали су да се обрачунају с гостујућим навијачима, али је интервенцијом полиције све спријечено.
