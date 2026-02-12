Logo
Прави пакао: Србија у групи смрти

Извор:

Агенције

12.02.2026

19:03

Фото: ФСС

Репрезентација Србије није имала много среће на жријебу у Лиги нација.

"Орлови" су сазнали ривале у наредном циклусу Лиге нација, а играће у групи А2 са Њемачком, Холандијом и Грчком.

Душан Влаховић

Фудбал

Преокрет око Влаховића који нико није очекивао

Тако су фудбалери Србије "упали" у групу смрти.

Остале групе:

Група А1: Француска, Италија, Белгија, Турска

Група А2: Њемачка, Холандија, Србија, Грчка

Група А3: Шпанија, Хрватска, Енглеска, Чешка

Група А4: Португал, Данска, Норвешка, Велс

Фудбалска репрезентација Србије

Liga nacija

