Прави пакао: Србија у групи смрти

Репрезентација Србије није имала много среће на жријебу у Лиги нација.
"Орлови" су сазнали ривале у наредном циклусу Лиге нација, а играће у групи А2 са Њемачком, Холандијом и Грчком.
Тако су фудбалери Србије "упали" у групу смрти.
Група А1: Француска, Италија, Белгија, Турска
Група А2: Њемачка, Холандија, Србија, Грчка
Група А3: Шпанија, Хрватска, Енглеска, Чешка
Група А4: Португал, Данска, Норвешка, Велс
