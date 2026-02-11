Погледајте невјероватан погодак голмана Вање Милинковића-Савића из пенала

11.02.2026
13:32
Коментари:0
Голман српске репрезентације Вања Милинковић-Савић извео је невјероватан једанаестерац на утакмици четвртфинала италијанског Купа против Кома.
Његов Наполи се није успио пласирати у полуфинале Купа, а успјешнији од изабраника Антонија Контеа су били фудбалери Кома и то након бољег извођења једанаестераца.
Један једанаестерац је извео и Милинковић-Савић који је погодио пречку, али се лопта одбила од голмана Кома па од стативу и завршила иза његових леђа.
Погодак Милинковића-Савића није помогао Наполитанцима који су на крају поражени након седам серија извођења једанаестераца.
Кључни једанаестерац није реализовао Станислав Лоботка чији је ударац одбранио голман гостију Жан Бутез и одвео госте у полуфинале Купа.
