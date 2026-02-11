Logo
Large banner

Погледајте невјероватан погодак голмана Вање Милинковића-Савића из пенала

11.02.2026

13:32

Коментари:

0
Вања Милинковић савић гол из пенала
Фото: Tanjug/AP/Altaf Qadri

Голман српске репрезентације Вања Милинковић-Савић извео је невјероватан једанаестерац на утакмици четвртфинала италијанског Купа против Кома.

Његов Наполи се није успио пласирати у полуфинале Купа, а успјешнији од изабраника Антонија Контеа су били фудбалери Кома и то након бољег извођења једанаестераца.

Један једанаестерац је извео и Милинковић-Савић који је погодио пречку, али се лопта одбила од голмана Кома па од стативу и завршила иза његових леђа.

Погодак Милинковића-Савића није помогао Наполитанцима који су на крају поражени након седам серија извођења једанаестераца.

Кључни једанаестерац није реализовао Станислав Лоботка чији је ударац одбранио голман гостију Жан Бутез и одвео госте у полуфинале Купа.

Подијели:

Тагови :

Vanja Milinković Savić

penal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

Друштво

"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима

3 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

3 ч

0
Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

Емисије

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

3 ч

0

Више из рубрике

Роналдо прекинуо штрајк

Фудбал

Роналдо прекинуо штрајк

22 ч

0
Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Фудбал

Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

1 д

0
Душан Влаховић

Фудбал

"Влаховић ће да иде у Барселону"

1 д

0
Роналдо спреман да оконча штрајк

Фудбал

Роналдо спреман да оконча штрајк

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

03

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

15

58

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

15

50

МУП Српске послао важно обавјештење

15

47

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

15

37

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner