Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

АТВ

11.02.2026

12:56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а Републике Српске.

За 'Битно' говоре: Сека Џелић, предсједник Удружења обољелих од рака плућа, Зденка Гојковиц, онколог и др Живко Врањеш, начелинк Клинике за онкологију УКЦ Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

