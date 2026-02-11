Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

Извор:
АТВ
11.02.2026
12:56
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а Републике Српске.
За 'Битно' говоре: Сека Џелић, предсједник Удружења обољелих од рака плућа, Зденка Гојковиц, онколог и др Живко Врањеш, начелинк Клинике за онкологију УКЦ Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
