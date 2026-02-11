Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?

11.02.2026
14:17
Коментари:0
Представници Регулаторне агенције за комуникације /РАК/ и Асоцијације кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ истакли су потребу да се сузбију све незаконитости на тржишту дистрибуције медијских услуга у БиХ.
На данашњем састанку у Сарајеву потврђено је да РАК посједује јасан и адекватан регулаторни оквир за рад пружалаца услуга дистрибуције медијских садржаја који омогућава развој безбједног и напредног тржишта дистрибуције у БиХ.
Представници Асоцијације указали су на проблем илегалних пружалаца услуга дистрибуције, претежно ОТТ /over-the-top/ сервиса, који се путем интернета директно нуде претплатницима.
Република Српска
Имате идеју за бизнис на селу, ево како до беспроватних средстава
Упозорили су и на појаву такозване неовлаштене активације картичног приступа за илегалну дистрибуцију ИПТВ-а, те констатовали да ови проблеми негативно утичу на легалне оператере и тржиште у цијелости, саопштено је из РАК-а.
Иако дистрибуција путем интернета није регулисана и не захтијева одобрење РАК-а, а активности нелегалних услуга ИПТВ-а представљају кривично дјело, истакнута је потреба да БиХ, по узору на праксу у земљама ЕУ, предузме мјере за сузбијање незаконитих активности ради заштите пружалаца услуга и крајњих корисника.
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч7
Фудбал
3 ч0
Друштво
3 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
9 ч3
БиХ
20 ч0
Најновије
Најчитаније
16
03
15
58
15
50
15
47
15
37
Тренутно на програму