Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?

11.02.2026

14:17

Коментари:

0
Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?
Фото: Unsplash

Представници Регулаторне агенције за комуникације /РАК/ и Асоцијације кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ истакли су потребу да се сузбију све незаконитости на тржишту дистрибуције медијских услуга у БиХ.

На данашњем састанку у Сарајеву потврђено је да РАК посједује јасан и адекватан регулаторни оквир за рад пружалаца услуга дистрибуције медијских садржаја који омогућава развој безбједног и напредног тржишта дистрибуције у БиХ.

Представници Асоцијације указали су на проблем илегалних пружалаца услуга дистрибуције, претежно ОТТ /over-the-top/ сервиса, који се путем интернета директно нуде претплатницима.

Пољопривредник

Република Српска

Имате идеју за бизнис на селу, ево како до беспроватних средстава

Упозорили су и на појаву такозване неовлаштене активације картичног приступа за илегалну дистрибуцију ИПТВ-а, те констатовали да ови проблеми негативно утичу на легалне оператере и тржиште у цијелости, саопштено је из РАК-а.

Иако дистрибуција путем интернета није регулисана и не захтијева одобрење РАК-а, а активности нелегалних услуга ИПТВ-а представљају кривично дјело, истакнута је потреба да БиХ, по узору на праксу у земљама ЕУ, предузме мјере за сузбијање незаконитих активности ради заштите пружалаца услуга и крајњих корисника.

rak

иптв

