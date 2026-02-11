У недјељу нови избори у БиХ: Право гласа има више од 8.000 људи

Пријевремени избори за начелника општине Вареш биће одржани у недјељу, 15. фебруара, а право гласа има 8.078 бирача.

Кандидати за начелника Вареша су Малик Ризвановић из СДА, Нурдин Беговић из Странке за БиХ, Стела Терзић из ХДЗ-а БиХ, Игор Шимић из Хрватског демократског савеза и Дарио Додик независни кандидат, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ /ЦИК/.

За потребе пријевремених избора за начелника општине Вареш формирано је 20 бирачких мјеста, а на терену ће бити два мобилна тима.

Забрана објављивања резултата и испитивања јавног мњења почиње 48 часова прије отварања бирачких мјеста и траје до затварања бирачких мјеста, односно у периоду од петка, 13. фебруара, од 7.00 часова до недјеље, 15. фебруара, до затварања бирачких мјеста.

Изборна тишина почиње 24 часа прије отварања бирачких мјеста и траје до затварања, односно у периоду од суботе од 7.00 часова до недјеље до затварања бирачких мјеста.

Процијењено је да ће трошкови одржавања пријевремених избора за начелника општине Вареш износити 24.000 КМ.

Пријевремени избори расписани су након смрти начелника Здравка Марошевића.