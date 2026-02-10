Logo
Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

10.02.2026

15:16

Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац и члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да се лидер СНСД-а Милорад Додик успјешно бави политиком, док се министар иностраних послова Елмедин Конаковић бави Додиком, и то неуспјешно.

"Милорад Додик се бави политиком. Успјешно, државнички, лидерски. Дино Конаковић се бави Милорадом Додиком. Неуспјешно, као и у свему другом. Да је Дино бар нешто научио од Додика, не би за лобирање ангажовао монтере клима уређаја. При томе, и то му је нелегална работа", истакао је Конаковић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Сташа Кошарац

