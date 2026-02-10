Добре вијести за раднике у иностранству, могућност увезивања стажа

Извор:
СРНА
10.02.2026
09:52
Коментари:0
Лица која су дио радног вијека провела у БиХ, а дио у Аустралији моћи ће објединити стаж да би стекла услове за пензионисање, а свака земља исплаћиваће свој дио пензије који одговара периоду осигурања.
Завршени су преговори о уговору о социјалном осигурању између БиХ и Аустралије, као и административни споразум за његово спровођење, чиме је ријешено кључно егзистенцијално питање за велики број лица која су дио радног вијека провела у БиХ и Аустралији, саопштено је из Министарства цивилних послова у Савјету министара.
Ресорни министар Дубравка Бошњак рекла је да је ово први уговор о социјалном осигурању који БиХ закључује с неком прекоокеанском земљом.
"Његовим потписивањем ствара се праведнији систем за све који су радили и доприносили у различитим државама. Овим уговором се признаје цјелокупан радни и животни пут људи, без обзира на то да ли су године проводили у Сарајеву, Бањалуци, Сиднеју или Мелбурну", рекла је Бошњакова.
Она је појаснила да ће свака земља, у складу са својим прописима, исплаћивати дио пензије који одговара периодима осигурања или пребивања оствареним у том систему социјалног осигурања.
Уговором ће бити омогућено да се пензије остварене у једној земљи несметано исплаћују корисницима који имају пребивалиште у другој.
Уговор се примјењује на сва лица која су била или су обухваћена пензијским осигурањима у БиХ и аустралијским системом социјалне сигурности, без обзира на држављанство.
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму