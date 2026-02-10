Logo
Large banner

Добре вијести за раднике у иностранству, могућност увезивања стажа

Извор:

СРНА

10.02.2026

09:52

Коментари:

0
Добре вијести за раднике у иностранству, могућност увезивања стажа
Фото: АТВ

Лица која су дио радног вијека провела у БиХ, а дио у Аустралији моћи ће објединити стаж да би стекла услове за пензионисање, а свака земља исплаћиваће свој дио пензије који одговара периоду осигурања.

Завршени су преговори о уговору о социјалном осигурању између БиХ и Аустралије, као и административни споразум за његово спровођење, чиме је ријешено кључно егзистенцијално питање за велики број лица која су дио радног вијека провела у БиХ и Аустралији, саопштено је из Министарства цивилних послова у Савјету министара.

Ресорни министар Дубравка Бошњак рекла је да је ово први уговор о социјалном осигурању који БиХ закључује с неком прекоокеанском земљом.

"Његовим потписивањем ствара се праведнији систем за све који су радили и доприносили у различитим државама. Овим уговором се признаје цјелокупан радни и животни пут људи, без обзира на то да ли су године проводили у Сарајеву, Бањалуци, Сиднеју или Мелбурну", рекла је Бошњакова.

Она је појаснила да ће свака земља, у складу са својим прописима, исплаћивати дио пензије који одговара периодима осигурања или пребивања оствареним у том систему социјалног осигурања.

Уговором ће бити омогућено да се пензије остварене у једној земљи несметано исплаћују корисницима који имају пребивалиште у другој.

Уговор се примјењује на сва лица која су била или су обухваћена пензијским осигурањима у БиХ и аустралијским системом социјалне сигурности, без обзира на држављанство.

Подијели:

Тагови :

Пензија

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како до пензије без радне књижице?

Друштво

Како до пензије без радне књижице?

4 д

0
Почиње исплата увећаних јануарских пензија

Друштво

Почиње исплата увећаних јануарских пензија

4 д

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Од 1. маја укидање исплате пензија путем пуномоћи дате Фонду ПИО

4 д

0
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Економија

Познато када почиње исплата пензија у Српској

5 д

0

Више из рубрике

Калабухов: Русија пружа руку пријатељства свима у БиХ

БиХ

Калабухов: Русија пружа руку пријатељства свима у БиХ

2 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Споран и у ФБиХ, добар у Српској: Конаковић завија, опозиција одвија

4 ч

0
Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

БиХ

Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

4 ч

3
Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

БиХ

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner