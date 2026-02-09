Logo
Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Извор:

СРНА

09.02.2026

22:38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Амбасадорка Израела у БиХ Галит Пелег поручила је да расистичка и антисемитска реторика предсједника Наше странке Сабине Ћудић и ширење мржње према Јеврејима, подстичу подјеле и провокације, те поткопавају билатералне односе.

Пелегова је у саопштењу указала да БиХ, уколико жели бити дио Европе, мора рећи не фашизму, исламофобији и ксенофобији, али и стати украј кориштењу антисемитске терминологије и наратива - без изузетка.

Rada Manojlovic

Сцена

Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

- Посебно је обесхрабрујуће свједочити изнова и изнова како локални политичари искориштавају нападе на Израел као средство за унапређење властитог положаја у домаћој политици. Таква реторика подстиче подјеле и провокације, умјесто да подстиче дијалог, те уједно поткопава врсту билатералних односа које би једна напредна европска земља настојала да промовише - навела је Пелегова реагујући на данашње изјаве Ћудићеве.

Она је истакла да је само двије седмице након Дана сјећања на Холокауст, дубоко узнемирујуће чути "расистичке и антисемитске оптужбе које се тако лежерно и јавно износе".

- Ћудићева опширно говори о исламофобији, и то с правом, јер се мржња према било којој групи мора осуђивати. Ипак, чини се да нема потешкоћа у ширењу мржње према Јеврејима. Овај двоструки стандард немогуће је игнорисати - нагласила је Пелегова.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове

Она је подсјетила да је јеврејска заједница у Сарајеву данас малобројна, те да је у великој мјери чине преживјели Холокауста и њихови потомци.

- Некада поносна и напредна заједница сведена је на ону која се осјећа присиљеном да скрива јеврејске симболе из страха од непријатељства - управо због ставова и изјава какве ви промовишете - навела је она.

Пелегова је упитала на које вриједности Сабина Ћудић тачно мисли када говори о "европским вриједностима", да ли на оне које су се заступале у злогласним четрдесетим годинама прошлог вијека.

- Историја нас је, уз неподношљиву цијену, научила куда могу одвести демонизација, дехуманизација и антисемитски језик. Она говори о тијелима дјеце. Да је госпођа Ћудић, као што је то учинио Милорад Додик, одлучила да посјети Израел, својим очима би видјела младе Израелце - Јевреје, муслимане и хришћане који су убијени, мучени и отети од оних чија "хуманитарна права" она тако страствено брани - истакла је Пелегова.

Аутомобил

Ауто-мото

Нови аутомобили постају луксуз

Амбасадорка Израела у БиХ је поручила да европске вриједности нису селективне и не могу се примјењивати само на циљеве који су политички погодни.

Сабина Ћудић је данас, коментаришући састанке лидера СНСД-а Милорада Додика са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом, изјавила да се "није тешко састати са кабинетом господина Нетанијахуа - само претходно морате бити спремни прескочити преко дјечијих тијела".

