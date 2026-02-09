Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Извор:
СРНА
09.02.2026
21:58
Коментари:0
Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто критиковао је ЕУ због настојања да Украјину прими у блок прије Грузије, оцијенивши да би приступање Украјине представљало ризик за ЕУ.
"Требало би да преговарамо о блиској сарадњи са Грузијом, а не са Украјином, јер Украјина не само да би ослабила ЕУ, већ би за њу створила и опасности - опасност од рата, утицај мафије и преплављивање тржишта неквалитетним житом", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре са министром спољних послова Грузије Маком Бочоришвили.
Свијет
ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу
Он је навео да Брисел, настојећи да што прије уведе Украјину у ЕУ, док истовремено држи Грузију по страни, "чини огромну грешку".
"Мађарска подржава демократски изабрану власт у Грузији и противи се санкцијама ЕУ против грузијског руководства", додао је Сијарто.
Економија
Хрватска даје БиХ пет милиона евра
Раније је Сијарто најавио да Мађарска неће укинути безвизни режим за носиоце грузијских дипломатских пасоша, упркос одлуци ЕУ да их суспендује.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
56
22
48
22
45
22
44
Тренутно на програму