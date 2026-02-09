Крава позатварала школе

09.02.2026
21:43
Коментари:0
Крава у Небраски дошла је до тениског терена средње школе, што је подстакло полицију да уведе карантин у тој образовној установи.
Полицијска управа МеКука изјавила је да је крава уочена у сриједу на тениским теренима средње школе МеКук, што је био разлог за карантин средње и основне школе у наведеном мјесту.
"То држи ученике и особље у згради, а краву вани", рекла је управа у објави на Фејсбуку.
Додали су:
"Полицајци су успјели потјерати краву уз Вестбриџ до сајмишта. Власник је успио преузети контролу над кравом уз помоћ чланова MCC Родео тима и особља сајмишта. Крава је затим завршила свој пут до штале за продају", наводи се у објави.
Наредбе о карантину укинуте су на крају инцидента. Полиција је изјавила да није било повријеђених, наводи "Упи".
