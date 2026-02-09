Празници увелико прошли, погледајте да ли је пала цијена прасића

09.02.2026
21:18
Коментари:0
Око Божића ове године, цијена прасића била је око 8 КМ, а јагњади око 10 КМ по килограму живе ваге.
Иако се очекивало да ће послије Светог Јована цијена живе ваге кренути значајније да пада, то се, барем до сада, није десило.
Тренутно, прасићи коштају и до 7, а јагњад до 9 КМ по килограму, што није пуно ниже него око празника.
На бијељинској сточној пијаци, цијена прасића креће се од 6,5 до 7 марака, а јагњади од 9 до 10 КМ за килограм.
Ранијих година, прасићи су, уочи Божића и пред Светог Јована, били далеко скупљи, а цијена по килограму ишла је и до 12 КМ.
Ове године, узгајивачи се нису провели како су очекивали, мада је цијена била виша него што су најављивали. Наиме, на самом почетку јануара ове године, килограм је коштао 5-5,5, максимално 6 КМ. Уочи Божића, килограм живе ваге коштао је 8 КМ. Примјера ради, почетком октобра прошле године, килограм је коштао око 4,5 КМ, пише Српскаинфо.
Ипак, то је далеко мање него, на примјер, у истом периоду прошле године, када је килограм живе ваге прасића коштао око 11 марака, а појединци су ову робу, пар дана пред најрадоснији хришћански празник, цијенили и по 12-13 КМ.
Узгајивачи прасића нагласили су да је ове године тражња за њиховом робом незапамћено лоша, што је утицало и на цијену.
Друштво
"Домаће робе има доста, али је нико неће. Рачун су нам помрсили прасићи из увоза, који су преплавили наше тржиште. Такође, експлодирао је и увоз очишћење прасади. Упркос изузетно ниској цијени, интерес грађана за домаћим прасићима готово да не постоји", поручивали су око празника узгајивачи.
Са следећим поскупљењем прасића потрошачи ће се, сасвим сигурно, суочити пред Васкрс, односно славе које након овог празника слиједе. Подсјетимо, пред овај хришћански празник, цијена прасића ранијих година ишла је и до 12 КМ по килограму живе ваге.
