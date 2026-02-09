Зашто очеви бјеже од породиљског одсуства

Извор:
Глас Српске
09.02.2026
19:50
Коментари:0
Улога оба родитеља у одгоју дјетета једнако је важна, али појединци се и даље оптерећују тиме "шта ће рећи село" ако отац узме породиљско одсуство, због чега веома мали проценат њих користи ово право, што показује и податак Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске да је лани само 59 мушкараца у Српској одсуствовало с посла из тог разлога.
Иако закон омогућава очевима да користе породиљско одсуство, у Српској и даље то чини тек симболичан број мушкараца.
Статистика
Подаци Јавног фонда за дјечију заштиту показују благи пораст броја очева који одлучују да користе породиљско одсуство посљедњих година.
У поређењу са 2024. годином, када је забиљежен 51 корисник, у 2025. тај број је порастао на 59, што указује на промјену у свијести о равноправној подјели родитељских обавеза, али и на потребу већих подстицаја и подршке очевима при остваривању овог права.
"Лани је Јавни фонд за дјечију заштиту, након спроведеног управног поступка по захтјеву послодавца за признавање права на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, донио 5.026 рјешења, а у 2024. години донио је 5.009 рјешења", навели су из Фонда за "Глас Српске".
Како су појаснили, број очева који користе право на породиљско одсуство прије скоро деценију био је 22. Он се у 2017. попео на 31, док је највише рјешења за кориштење овог права било 2020. године, њих 63.
Стручњаци истичу да је у нашем друштву дубоко укоријењен традиционални модел породице у којем је мајка носилац емоционалне и физичке бриге о дјетету.
Савјети
Додајте само једну ствар у бубањ и кухињске крпе ће засијати као нове
Социолог Јадранка Берић за "Глас" истиче да су историјски, културни и религијски обрасци обликовали очекивање да је женска улога примарно везана за дом и његу, док је мушка улога повезана са обезбјеђивањем материјалне сигурности.
"Овај образац се преноси кроз генерације, па чак и када законске норме омогућавају очевима да користе породиљско одсуство, друштвена перцепција и даље фаворизује мајку као "природног" његоватеља", казала је Берићева.
Социјални притисак
Она истиче да очева одлука да не користи породиљско одсуство често није само лична, већ је условљена социјалним притиском.
"У култури гдје се мушка снага и радни ангажман сматрају показатељем одговорности, одсуство са посла ради његе дјетета може бити доживљено као слабост или одступање од норме", додала је Берићева.
Појашњава да послодавци, посебно у приватном сектору, могу гледати на такву одлуку као на ризик по продуктивност, што додатно ствара страх код мушкараца да ће бити етикетирани као мање посвећени радници.
"Социјална осуда околине, коментари да је "то женски посао", такође има снажан утицај. Ако би очеви у већем броју користили породиљско одсуство, то би имало значајне импликације на равноправност у породици", поручила је Берићева закључујући да би мајке добиле већу слободу за професионално ангажовање, а очеви би изградили дубљу емоционалну повезаност са дјецом. Дугорочно, то би могло мијењати културни образац породичних улога и допринијети стварању равноправнијег друштва.
Социолошки гледано, промјене у културним навикама увијек почињу као изузеци, а тек касније постају нова норма.
Мајка и предсједница требињског Удружења породица са проблемом стерилитета "Бебе" Снежана Мисита истакла је да не види ништа лоше у томе да јачи пол користи иста законска права као и мајке.
"Мајка је мајка, али и отац треба да буде ту. Колико мајка учествује у одгоју, толико и отац, а дијете је заједничко, није само мајчино нити само очево", казала је Мисита за "Глас".
Очеви се слажу да нема ништа лоше у томе да користе породиљско одсуство, а међу њима је и Петар С. из Бањалуке, који каже да није искористио ову могућност, али да је не искључује ако постане отац други пут.
"Први пут ту могућност нисам искористио, али ако добијемо још једно дијете, без обзира на мишљење других, сигурно ћу искористити своје законско право да првенствено будем уз супругу и уз дијете", казао је овај отац.
Психолог Јелена Милић поручила је да је веома важно да очеви буду присутни у првим данима и мјесецима након рођења бебе те да њихово присуство није важно само за бебу, већ и за мајку, која у тим осјетљивим тренуцима треба подршку партнера.
"Треба да искористе ту могућност породиљског одсуства, да буду уз супругу, у кући, и да помогну око свакодневних обавеза, као што су кућни послови или оброци, што много значи мајци, јер јој омогућава да се концентрише на себе и дијете", казала је Милићева за "Глас" и савјетовала свим очевима да искористе своје право и буду активни учесници у животу заједничког дјетета.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму