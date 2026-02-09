Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

Извор:
09.02.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да јој дјелује да су бошњачки политичари у растројству.
Цвијановићева је навела да је бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић окачио слике са бившим америчким предсједником Џозефом Бајденом да потврди своје добре везе са САД.
"Парламентарка у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сабина Ћудић негодује што администрација предсједника (САД Доналда) Трампа жели да брани хришћане и мало их `упозорила` да ће због тога тешко реализовати своје економске интересе у БиХ", додала је Цвијановићева.
Она је указала да министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић наставља да глуми пајаца, "и то му добро иде, некидан причом како у САД `контролише` све, а данас причом о програму за сарадњу са НАТО".
"И док они тако тобоже нешто доказују својој јавности, ми смо у Републици Српској одлучили да покажемо да на све имамо институционални одговор заснован на вољи народа. И све то након што је неизабрани странац, узурпатор уставних овлаштења институција БиХ, а у спрези са тим истим бошњачким политичарима, довео БиХ на руб пропасти", нагласила је Цвијановићева.
