Доказано позитивно дејство канабиса код тешких обољења

Након деценије чекања, канабис је пребачен из табеле забрањених биљака и супстанци у табелу биљака и супстанци под строгим надзором. То значи да је он и даље илегалан за већину грађана, али да је дозвољена медицинска употреба код тешких обољења. Куповина и конзумација могућа је само под посебним рецептом надлежног љекара и купује се у апотекама, али је процедура компликованија него код куповине других лијекова.
"Производња канабиса као сировине у БиХ није дозвољена. У овој фази биће омогућен увоз екстраката конопље и готових фармацеутских производа, у складу са Законом о лијековима и медицинским средствима, уз строг надзор надлежних институција. Медицинска употреба је искључиво она која се одвија кроз регистроване лијекове, на основу љекарског рецепта и јасно дефинисаних индикација. Свака употреба ван овог оквира представља злоупотребу и остаје кажњива у складу са законом. Фокус тренутне фазе је на успостављању сигурног и контролисаног регулаторног оквира, као и на стручној едукацији здравствених радника", истакли су из Министарства цивилних послова БиХ.
Код онколошких обољења, епилепсије и мултипле склерозе постоје докази о позитивном дејству канабиса, који не може утицати на излјечење, али може ублажити тегобе. Љекари истичу да не треба бјежати од употребе канабиса у медицинске сврхе, али да је неопходно све истражити прије употребе.
"Посебно је заинтересована група онколошких болесника. Ја сам међу болесницима са којима се ја срећем, често био у прилици да чујем да они конзумирају, иако они то не кажу баш онако јавно, уље канабиса или друге препарате канабиса који у себи имају психоактивну супстанцу јер су убијеђени, а за то постоје и докази у научној литератури, да канабисово уље са психоактивном супстанцом, јако смањује надражај на повраћање током хемиотерапије, па чак и неуропатску бол", рекао је пулмолог Мирко Станетић.
Строга контрола и надзор продаје и конзумације неће оставити простора за злоупотребу марихуане, истичу стручњаци, али доноси много бенефита. Легализација марихуане у медицинске сврхе омогућава људима који је користе да ублаже симптоме да се пред законом посматрају као пацијенти, а не делинквенти. Поред бенефита, отворено проблемско питање остаје на који начин ће ову одлуку спроводити ентитети?
"Оно што остаје да се види је како ће сада ентитети, након што је на нивоу БиХ донесена одлука, како ће ентитети то да спроводе. Агенција за лијекове БиХ ће донијети одлуку који лијекови ће бити увезени. Међутим, онда ћемо имати одлуку ентитетских надлежних органа, министарстава или неких других посебних тијела, који ће од тих лијекова моћи да се прописује за која обољења. Тако да ћемо вјероватно, знајући каква је држава, доћи у ситуацију да имамо дискрепанцију између ентитета, гдје ће један лијек у једном ентитету моћи да се користи за једно обољење, а у другом ентитету за друго", рекао је адвокат Александар Јокић.
Легализација марихуане у медицинске сврхе у контролисаним условима оцијењена је као позитивна, јер је у сваком случају боље да пацијенти знају шта конзумирају, него да набављају илегално марихуану која је сумњивог поријекла и састава.
