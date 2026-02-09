Орбан открио: Предсједник САД ми је тражио да нападнемо Србију

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је током НАТО интервенције 1999. године примио телефонски позив тадашњег предсједника Сједињених Америчких Држава Била Клинтона, који је, према његовим ријечима, од Мађарске тражио да се укључи у рат против тадашње Савезне Републике Југославије.
Орбан је то рекао на скупу под називом "Дигитални грађански кругови“, који је током викенда у граду Сомбатељ организовала његова странка Фидес, а како преноси мађарски портал "Телекс", тадашњи амерички предсједник наводно је тражио да Мађарска отвори "други фронт“ и нападне Србију, или макар да са територије Мађарске дејствује преко Војводине у правцу Београда.
"Одговорили смо јасно: ‘Не, господине’“, рекао је Орбан, додајући да би Мађарска била увучена у рат да је тада на њеном челу био неко ко само умије да каже "Да, господине“.
Према његовим тврдњама, у разговору са Клинтоном поставио је питање шта би се догодило са око 300.000 етничких Мађара који живе у Војводини, упозоривши да би сваки напад из једног правца изазвао узвратну ватру, као и да би српска страна могла да гађа мађарске градове попут Сегедина, Ходмезовашархеља или Макова.
Орбан је навео да је потом договорено да се о тој теми разговара недељу дана касније на самиту НАТО, али да се америчка страна, како тврди, више никада није вратила на то питање.
"Рећи ‘не’ је могуће ако имате храбрости“, поручио је Орбан окупљенима, додајући да ће дипломатска историја једног дана детаљно описати како су и којим каналима убиједили америчког предсједника да такав захтјев више никада не понови.
На његове изјаве реаговао је Арон Табор, стручњак за америчку политику и предавач на Институту за политичке и међународне студије Универзитета Еотвеш Лоранд у Будимпешти.
Табор је на свом блогу навео да је током рата на Косову заиста постојала почетна расправа о могућој копненој операцији НАТО, али да она никада није имала реалну политичку подршку, нити постоје докази да је Мађарска требало војно да нападне Србију.
Он подсјећа да је Бил Клинтон већ на почетку НАТО бомбардовања Југославије искључио копнену интервенцију како би се смањили амерички и савезнички губици. Иако су у појединим европским политичким круговима и медијима, укључујући "Вашингтон пост", постојале спекулације о таквој могућности, лидери НАТО су у то вријеме досљедно негирали да се планира копнена операција.
Табор такође истиче да је и сам Орбан тада у мађарском парламенту изјавио да чланице НАТО сматрају копнену интервенцију толико непотребном да она није ни била уврштена на дневни ред самита.
Орбанове изјаве долазе у тренутку појачаних политичких тензија у региону и пред унутрашње политичке изазове у Мађарској, где се питање односа према НАТО, Русији и ратовима на постсовјетском простору често користи као важан дио политичке реторике.
