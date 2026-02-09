Република Српска коначно добила предсједника

Аутор:Бранка Дакић
09.02.2026
19:06
Коментари:0
Синиша Каран побједник је пријевремених предсједничких избора - други пут и чини се, скоро коначно. Централна изборна комисија одлучила је о утврђивању резултата и објавила их. Разлика је 10.871 глас у корист кандидата СНСД-а. Каран каже да ово није био само избор за предсједника, већ и отпор Српске према свему ономе што јој се намеће.
"Наш народ је то препознао. Он је стао изнад свега и показао и доказао да је Република Српска суверена и остаће суверена све до оног момента док сама буде бирала свог представника. Она сада није само бирала свог предсједника, она се борила против свих оних тирана који су хтјели да нам одузму ово право, највеће право", рекао је новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Резултатом су задовољни, али не и понашањем ЦИК-а. Сматрају да морају одговарати за злоупотребе у вези са поновљеним предсједничким изборима и зато најављују кривичне пријаве против одговорних.
"Они не могу нама ово да раде, а да остану некажњени и да ми останемо нијеми на то. Да ли је могуће да су нам сву ову ујудурму правили", истакао је члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић.
Рок за жалбу на одлуку ЦИК-а о утврђивању и објави резултата је два дана. Рок за подношење захтјева за поновно бројање је 72 сата. Из СДС-а данас се нису оглашавали. Резултат од 213.513 гласова, колико је освојио у јавности донедавно скоро непознат Бранко Блануша, ипак није био довољан за побједу. Свјестан је тога и кандидат СДС-а. Пораз је признао. И није искључио могућност кандидатуре на октобарским изборима.
Свијет
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини
"Ово је све једна утакмица, једно искуство. Наравно, када имате утакмицу, можете је добити, можете изгубити. Када изгубите неку утакмицу, онда настојите да на одређен начин извучете поуку из тога и да се што боље припремите за сљедећу утакмицу, а наредна је у октобру ове године", тврди предсједник СДС-а Бранко Блануша.
Блануша не крије да није задовољан подршком појединих опозиционара, али није желио да открива на кога тачно мисли. Драшко Станивуковић до сада се није огласио након завршених избора. Аналитичари нису изненађени већом излазношћу у односу на новембарске изборе. Сматрају и да је била очекивана већа предност СНСД-а. Напомињу и да до сада нисмо имали овакав изборни циклус.
"Мислим да смо били у једној врсти шизофрене ситуације, јер је ЦИК забранио да се води класична кампања, а онда је наредио изборну ћутњу . То је, по мени, сулудо, али да је кампања постојала, али она теренска, а не медијска. Ни и медији се нисмо пуно бавили изборима, из више разлога, један је био умор, други да је све ово било изнуђено и непотребно", казао је новинар Жарко Марковић.
Непотребно, можда, јесте било, али је чињеница да су у изборном циклусу од новембра. Одморићемо нека три мјесеца, када ће бити расписани нови, редовни избори.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч8
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
56
22
48
22
45
22
44
Тренутно на програму