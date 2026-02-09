ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

Извор:
Централна изборна комисија БиХ утврдила је резултате поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске према којима је након обрађених 100 одсто бирачких мјеста кандидат СНСД-а Синаша Каран освојио је 224.384 гласа, док је кандидат СДС-а Бранко Блануша добио 213.513 гласова.
Према коначним подацима, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику освојио је 2.028 гласова, Никола Лазаревић из Еколошке партије 1.660 гласова, независни кандидати Игор Гашевић 1.364, Славко Драгичевић 1.068 гласова.
Укупан број обрађених листића 452.219, од чега је важећих било 444.017.
На пријевремене изборе за предсједника Републике Српске укупно је изашло 452.219 грађана, или 35,77 одсто уписаних у бирачки списак.
Право гласа на јучерашњим поновљеним пријевременим изборима за предсједника Српске имало је 84.474 бирача, од којих је гласало 41.826, или 49,51 одсто.
