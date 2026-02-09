Logo
Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске

Извор:

СРНА

09.02.2026

16:49

Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске
Фото: АТВ

Потпредсједник СНСД-а Лука Петровић честитао је новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану побједу на поновљеним пријевременим изборима.

Петровић је нагласио да избор Карана за предсједника Републике Српске који наставља политику СНСД-а представља јасну поруку народа да Република Српска нема цијену нити алтернативу.

"То је политика континуитета, стабилности и одлучне одбране Републике Српске и њених уставних надлежности. У времену притисака и оспоравања, народ у Српској је изабрао сигурност умјесто експеримента и чврст став умјесто попуштања", нагласио је Петровић.

Болница

Србија

Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

Он је рекао да наставак политике СНСД-а значи наставак економског развоја, инфраструктуре и јачање институција Републике Српске.

Петровић је у честитки пожелио Карану много успјеха, истичући да његов рад, одлучност и посвећеност јачању Српске и њених институција представљају важан ослонац стабилности и сигурности наше Републике Српске.

