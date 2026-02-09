Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске

Извор:
09.02.2026
Потпредсједник СНСД-а Лука Петровић честитао је новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану побједу на поновљеним пријевременим изборима.
Петровић је нагласио да избор Карана за предсједника Републике Српске који наставља политику СНСД-а представља јасну поруку народа да Република Српска нема цијену нити алтернативу.
"То је политика континуитета, стабилности и одлучне одбране Републике Српске и њених уставних надлежности. У времену притисака и оспоравања, народ у Српској је изабрао сигурност умјесто експеримента и чврст став умјесто попуштања", нагласио је Петровић.
