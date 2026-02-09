Logo
Народна вјеровања која постоје вијековима: Ове ствари сви раде - не без разлога

09.02.2026

16:41

Народна вјеровања која постоје вијековима: Ове ствари сви раде - не без разлога
Фото: Unsplash

Неписана правила о томе шта треба или не треба радити како би се задржала или призвала срећа постоје од давнина.

У ових 8 ствари сви вјерују, мада не могу баш да објасне због чега.

Не звиждите у кући

Звиждук у кући, говорило се, „дозива ђавола“ или „одузима новац“ и мир. У практичном смислу, то је можда био начин да се помире дјеца и укућани и одржи ред, посебно у мањим просторима. Данас се ово сујевјерје често помиње полуозбиљно, али многи и даље инстинктивно звижде чим пређу праг.

Разбијено огледало доноси седам година лоше среће

Разбијено огледало у фолклору готово увијек има драматичну репутацију јер се огледало повезивало са душом, идентитетом и „одразом судбине“. У прошлости су огледала била скупа и ријетка, а њихово разбијање значило је велику штету, па отуда и „казна“ у причи.

Данас звучи претјерано, али није неуобичајено да људи, када се огледало разбије, осјете нелагодност бар на неко вријеме.

Не стављајте торбу на под да не бисте остали без новца

Ово сујеверје и даље многи поштују, чак и они који се другима смију. Један дио је логичан: торба на поду се лакше испрља, оштети или постане мета крађе, па се навика „штедње“ преносила као упозорење. А други дио је симболичан.

Новац „не воли“ неред и непажњу, па се торба држи на столици или вешалици.

Не отварајте кишобран у затвореном простору

Каже се да отварање кишобрана у затвореном простору доноси несрећу, а неки кажу и свађе или кварове. Врло је вјероватно да је то настало из практичног разлога јер је у кући лако ударити некога, оборити ствари или нешто оштетити. Ипак, чак и данас, многи људи се повуку када неко рашири кишобран у ходнику само на секунду.

Ако вас сврби длан, новац долази или одлази

Свраб у длану се често тумачи као знак финансијских промена: један длан „прима“, други „даје“, у зависности од традиције. Нема научне потврде, али сујеверје је привлачно јер даје осећај да ћемо унапред знати шта долази. И најчешће се, наравно, сви сете длана баш када чекају плату или када их изненади рачун.

Не враћајте се по нешто што сте заборавили

Ако се вратите по нешто што сте заборавили, баке би рекле да вам то „окреће срећу“ или ствара забуну за тај дан. У пракси, то може бити упозорење на расејаност: када се вратите, вероватно нисте фокусирани и лакше правите грешке.

Зато се уз ово често повезује мали ритуал: седите на тренутак или се погледајте у огледало пре него што поново изађете, као нека врста „ресетовања“, пише Вечерњи лист.

Куцните у дрво да се не бисте урекли

Када се у разговору помене нешто добро, попут плана, среће или успјеха, многи одмах изговоре реченицу: „Да куцнем у дрво!“

То је начин да се „не изазове судбина“ и да се не покваре добре вијести завишћу или чаролијом. Многи вјерују да је то психолошки трик, мали гест који смирује и даје осећај контроле.

